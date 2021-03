Giá vàng ngược chiều thế giới, USD tự do chạm 24.000 đồng

Giá vàng thế giới giảm đêm qua và sáng nay (23/3), nhưng giá vàng miếng trong nước tăng so với sáng qua. Giá USD tự do chính thức chạm mốc 24.000 đồng, giá USD ngân hàng cũng tăng.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,55 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng tại DOJI hiện tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng không thay đổi ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC cũng báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,2 triệu đồng/lượng và 55,6 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 100 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác có nơi tăng 150.000-200.000 đồng/lượng, có nơi giảm.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 51,2 triệu đồng/lượng và 51,95 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 200.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 51,51 triệu đồng/lượng và 52,11 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ sáng nay cao hơn khoảng 7,2 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 7 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Với chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới bị kéo giãn, giá USD thị trường tự do cũng đi lên. Sau một thời gian giằng co mạnh dưới ngưỡng 24.000 đồng, giá USD tự do đã chính thức chạm mốc này.

Sáng nay, giá USD trên thị trường tự do ở Hà Nội phổ biến ở mức 23.940 đồng (mua vào) và 24.000 đồng (bán ra). So với sáng qua, giá USD tự do sáng nay không thay đổi ở chiều mua nhưng tăng 20 đồng ở chiều bán.

Giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank tăng thêm 5 đồng, lên mức 22.990 đồng và 23.170 đồng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.734,9 USD/oz, giảm 5,4 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ đêm qua. Trong phiên New York ngày thứ 22/3, giá vàng giảm 5,6 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,3%, còn 1.740,3 USD/oz.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 48,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra tại Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Vàng chịu áp lực giảm giá từ phiên tăng điểm ngày thứ Hai của thị trường chứng khoán Mỹ và đồng USD mạnh lên, hãng tin Reuters cho hay.

Nhờ cổ phiếu công nghệ được mua mạnh trở lại, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ cùng tăng trong phiên đầu tuần, trong đó chỉ số Nasdaq tăng hơn 1,2%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay dao động quanh ngưỡng 91,9 điểm, tăng hơn 0,1% so với mức chốt của phiên đêm qua.

Tuy nhiên, đà giảm của giá vàng bị hạn chế khi một bộ phận nhà đầu tư lo ngại về làn sóng Covid-19 mới ở châu Âu.

Gần 1/3 dân số Pháp phải thực thi lệnh phong tỏa mới kéo dài 1 tháng bắt đầu từ hôm thứ Bảy vừa rồi. Đức có kế hoạch gia hạn lệnh phong tỏa sang tháng thứ 5, theo một dự thảo đề xuất của Chính phủ nước này. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 22/3 cảnh báo rằng làn sóng Covid-19 thứ ba đang hoành hành ở châu Âu đại lục có thể quét sang Anh.

Phát biểu ngày 22/3, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhận định rằng nên kinh tế Mỹ "đã cải thiện nhiều", nhưng cảnh báo rằng sự phục hồi "còn lâu mới hoàn tất".

Sau nhiều phiên bán ròng, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm thứ Sáu tuần trước đã mua ròng, nâng khối lượng nắm giữ 0,3%.