Giá vàng thế giới tiếp tục giảm Ngày 10/8, giá vàng thỏi giao ngay lúc mở cửa tại Hồng Kông đạt 666,5 USD/oz Giá vàng chịu sức ép giảm do thời gian qua có nhiều ngân hàng tích cực bán vàng ra và giá dầu cũng đang ở xu thế giảm.

Ngày 10/8, giá vàng thỏi giao ngay lúc mở cửa tại Hồng Kông đạt 666,5 USD/oz.



Giá vàng tiếp tục giảm 3,3 USD/oz so với lúc mở cửa ngày 8/8, sau khi giảm 0,3 USD/oz phiên trước.



Giá vàng chịu sức ép giảm do thời gian qua có nhiều ngân hàng tích cực bán vàng ra và giá dầu cũng đang ở xu thế giảm.



Trong tháng 7, Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha đã bán 24,8 tấn vàng, nâng tổng số vàng bán ra từ đầu năm tới nay lên gần 134 tấn.



Hội đồng vàng thế giới cho biết, các ngân hàng trung ương châu Âu đã bán 358 tấn vàng trong năm thứ ba (kết thúc vào cuối tháng 9) thực hiện thoả thuận bán vàng của các ngân hàng trung ương, so với 500 tấn hàng năm.