HDBank chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 25%

Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, ngày 18/7/2022, Hội đồng Quản trị HDBank đã phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022 theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 5.030 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 503 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ phân phối 25%, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2022 sau khi có chấp thuận của cơ quan chức năng. Nguồn vốn để phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối đã được kiểm toán và trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định.

Khi hoàn tất phương án phát hành, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 20.273 tỷ đồng lên 25.303 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dành khoảng 3.000 tỷ để bổ sung nguồn vốn cho vay trung dài hạn, phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động khác.

Vừa qua HDBank cũng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kinh doanh 6 tháng cuối năm với nhiều điểm sáng được hé lộ. Cụ thể, hết quý 2, tăng trưởng huy động đạt trên 11% so với 31/12/2021, gấp hơn 2 lần bình quân toàn ngành. Tín dụng tăng trên 14% với động lực đến từ tất cả các mảng kinh doanh chính: bán lẻ, SME và tài chính tiêu dùng. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93%, mức thấp so với ngành. Các tỷ lệ an toàn khác được đảm bảo.

Mảng dịch vụ tiếp tục tăng trưởng cao, với thu nhập thuần ước đạt gấp hai cùng kỳ năm trước, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động, lợi nhuận cùng các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động đạt mức cao và vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Hội nghị đã đề ra các chương trình hành động trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, hướng tới hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh doanh được đại hội đồng cổ đông giao; tăng tốc triển khai các chương trình chuyển đổi số, phát triển hơn nữa mảng kinh doanh thẻ, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, kinh doanh bảo hiểm quả ngân hàng (bancassurance) cùng các mảng dịch vụ khác.

Với quy mô vốn ngày một nâng cao cùng hoạt động kinh doanh sôi nổi hiệu quả, HDBank đang hướng tới một giai đoạn tăng trưởng mới, cả về quy mô và chất lượng theo chiến lược đã được cổ đông thông qua.