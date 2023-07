HDBank đạt gần 5.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm, hoàn thành Basel III

Trong hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2023, HDBank đã linh hoạt giảm lãi suất cho vay với trên 64.000 tỷ đồng dư nợ, bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước, cơ cấu thời hạn trả nợ để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn và phục hồi sau đại dịch Covid 19; Công ty thành viên - HD SAISON đẩy mạnh gói cho vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành riêng cho công nhân và người lao động.

ROE CÙNG NHIỀU CHỈ TIÊU TOP ĐẦU THỊ TRƯỜNG

Theo báo cáo tài chính, đến 30/6/2023, tổng tài sản của HDBank đã đạt 483.936 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; tổng huy động vốn đạt 430.123 tỷ đồng, tăng 17,4% so với đầu năm, trong đó huy động từ khách hàng đạt 309.645 tỷ đồng, tăng 44%; tổng dư nợ đạt 293.129 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm.

Các chỉ tiêu trên đều tăng trưởng cao gắn với hướng tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, doanh nhỏ và vừa, tiểu thương và chuỗi cung ứng trong chiến lược “Phát triển bền vững - Tiên phong dẫn đầu” mà Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank xác định rõ đầu năm nay.

Số lượng khách hàng sử dụng kênh số của HDBank 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng giao dịch trên các nền tảng số, tăng 116% so với cùng kỳ, ứng với giá trị giao dịch tăng 132%.

Đến 30/6/2023, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của HDBank tiếp tục được tối ưu ở nhóm thấp trên thị trường, giảm mạnh từ 36,98% cùng kỳ năm trước xuống 34,77%.

6 tháng đầu năm 2023 HDBank tiếp tục nối dài kỷ lục tăng trưởng lợi nhuận năm thứ 10 liên tiếp với 5.484 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) theo đó đạt 22,01%, tiếp tục giữ vị thế Ngân hàng thương mại hiệu quả hàng đầu hệ thống.

Đây tiếp tục là những kết quả tốt nhất từ trước tới nay của HDBank, cũng là những mức tăng trưởng dẫn đầu trên thị trường. Trong đó, tốc độ tăng trưởng huy động vốn đạt mức cao ,tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu và niềm tin của khách hàng trong quá trình hoạt động.

TRIỂN KHAI TOÀN DIỆN BASEL III, CÒN NHIỀU DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG

Chủ động triển khai từ năm 2019, đến tháng 6/2023, HDBank đã hoàn tất áp dụng toàn diện Basel III - các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Cùng đó, các chỉ số an toàn hoạt động tại 30/6/2023 của HDBank đều tốt đáng kể so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, tỷ lệ cho vay so với huy động (LDR) của Ngân hàng được giữ ở 70,96%, so với giới hạn 85% quy định; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 12,3%, thuộc nhóm dẫn đầu trên thị trường và cao hơn trên 50% so với mức quy định tối thiểu 8%; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở 11,2%, chỉ bằng 1/3 so với 34% quy định hiện hành.

“Vượt qua nhiều thách thức có thể nói chưa từng có trong nửa đầu năm nay, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của HDBank một lần nữa khẳng định chiến lược và mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã xác định là đúng hướng. HDBank kiên định chiến lược phát triển bền vững, tập trung cho bán lẻ và số hóa gắn với nỗ lực nâng cao trải nghiệm và giá trị cho khách hàng, hướng trọng tâm vào trục nông nghiệp và nông thôn, với khách hàng cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp SME và chuỗi giá trị.

Việc nâng cao các chuẩn mực quản trị rủi ro theo Basel III, cũng như giữ các tỷ lệ an toàn hoạt động tốt hơn các quy định của Ngân hàng Nhà nước là dư địa, năng lực cần thiết để HDBank tiếp tục hướng đến những giá trị tăng trưởng trong thời gian tới, để cùng khách hàng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cùng thúc đẩy nền kinh tế phục hồi mạnh hơn”, ôngKim Byoungho - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank chia sẻ.

Với định hướng phát triển bền vững, xây dựng và lan tỏa giá trị nhân văn tới cộng đồng, song song với hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, HDBank đã tích cực triển khai nhiều hoạt động cộng đồng và an sinh xã hội với hơn 20 chương trình trên cả nước, như chương trình “Tết ấm tình thương” đến đồng bào vùng cao; tiếp tục mở rộng chương trình mang ánh sáng cho bệnh nhân nghèo; trao tặng nhà đại đoàn kết; chung tay phát triển khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Tây nam; đồng hành cùng thể thao TP.HCM, bóng đá futsal, cờ vua Việt Nam… trên các đấu trường khu vực và quốc tế.

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023, HDBank đã được nhiều tổ chức quốc tế trao tặng các giải thưởng quốc tế danh giá như: Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc từ CitiBank; giải thưởng đặc biệt chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc do Wells Fargo trao tặng; giải thưởng The Asset Triple A Awards - Ngân hàng tốt nhất về tài chính bền vững (Best bank for sustainable finance) năm 2022 từ The Asset…