Hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình chính quyền 2 cấp sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho người dân

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Bộ Công an, Bộ KH&CN thành lập các tổ công tác đến từng địa phương để kiểm tra đột xuất ngay sau ngày mai để bảo đảm hệ thống thông suốt hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân - Ảnh: VGP/Thu Sa

Chiều 30/6, lần thứ 4 trong hơn 1 tuần qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp rà soát tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số liên thông, đồng bộ để chuẩn bị thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp xuyên suốt, hiệu quả, không gián đoạn từ ngày 1/7/2025.

Kết nối trực tuyến với tất cả các địa phương, cuộc họp được tổ chức vào thời điểm cuối cùng trước khi mô hình chính quyền mới chính thức vận hành. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là lúc cần tập trung mọi nguồn lực và hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa.

TRONG THỜI GIAN NGẮN, NHIỀU NHIỆM VỤ CẤP BÁCH CƠ BẢN HOÀN THÀNH

Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết các bộ, địa phương, cơ quan liên quan đã nghiêm túc, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, qua đánh giá chung, còn một số tồn tại như: Chưa quy định được chức năng nhiệm vụ cho cấp phòng tại xã dẫn tới chỉ ban hành được quy trình điện tử tạm thời; vấn đề lưu trữ, đồng bộ dữ liệu của đơn vị cũ vào hệ thống mới; cần tuyên truyền hơn nữa về quyền lợi, nghĩa vụ của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; tính an toàn an ninh thông tin; việc khai báo, cung cấp dịch vụ công toàn trình của các sở, ngành thuộc tỉnh phụ thuộc vào việc công bố quy trình thủ tục của các bộ chuyên ngành, các địa phương đã có đầy đủ dữ liệu số hoá nhưng không thể chủ động ban hành dịch vụ mức toàn trình.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp rà soát tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số liên thông, đồng bộ để chuẩn bị thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp xuyên suốt, hiệu quả, không gián đoạn từ ngày 1/7/2025 - Ảnh: VGP/Thu Sa Phát biểu tại điểm cầu trực tuyến TPHCM, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long vui mừng cho biết toàn bộ các tỉnh, thành phố đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó bao gồm: Công bố, công khai các thủ tục hành chính; cấu hình các thủ tục hành chính; kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin bộ, ngành, hệ thống EMC; cấp tài khoản cho cán bộ, công chức; chữ ký số của cán bộ, công chức, cơ quan, tổ chức; kết nối, đồng bộ, khai thác các kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trước đây; tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng; công bố danh mục mã định danh cơ quan… Cũng tại buổi làm việc, nhiều địa phương khẳng định đã sẵn sàng hệ thống/nền tảng công nghệ thông tin, thủ tục hành chính,… phục vụ mô hình chính quyền 2 cấp vận hành chính thức từ ngày mai (1/7/2025), bảo đảm không để ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ, KỊP THỜI XỬ LÝ NẾU XẢY RA SỰ CỐ

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ KH&CN và các địa phương (TPHCM, Đà Nẵng, Điện Biên…) đã khẩn trương, trách nhiệm chuẩn bị cho mốc thời điểm 1/7 cận kề.

"Đã có rất nhiều chuyển biến tích cực trong mấy ngày gần đây", Phó Thủ tướng khẳng định.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cảm ơn các doanh nghiệp như VNPT, Viettel, FPT đã huy động tổng lực để vào cuộc, bố trí đầy đủ nhân lực hướng dẫn, tập huấn, xử lý vấn đề phát sinh trên địa bàn tất cả các xã.

Tuy nhiên, lưu ý có nhiều vấn đề mới, phát sinh khó lường nên không được chủ quan, lơ là, Phó Thủ tướng nêu các trọng tâm công việc. Trước tiên, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương và đồng chí lãnh đạo được giao phụ trách chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ trong việc bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên tục, ổn định, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, an ninh mạng của các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, vận hành thông suốt, hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp sau ngày 1/7, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn, gián đoạn ảnh hưởng đến hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khắc phục ngay các sự cố nếu có.

Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định; phối hợp với Bộ KH&CN, các doanh nghiệp công nghệ bố trí đủ hạ tầng và các trang thiết bị công nghệ để khai thác, sử dụng, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin ổn định, thông suốt, an toàn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin và các thiết bị đầu cuối; thành lập các tổ thường trực giám sát, ứng cứu và khắc phục các sự cố; có phương án sao lưu, dự phòng các dữ liệu lịch sử của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo đảm sẵn sàng khôi phục khi cần thiết;…

Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành việc cấp mã số thuế và mã quan hệ ngân sách theo quy định cho các địa phương, hoàn thành trong ngày 30/6; ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính, ngân sách, quy trình đầu tư công và mua sắm tài sản công đối với các đơn vị hành chính mới thành lập, sáp nhập; đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ các xã vùng sâu, vùng xa, hải đảo khắc phục tình trạng lõm sóng và thiếu trang thiết bị phục vụ công việc để thực hiện chính quyền 2 cấp.

Về phía doanh nghiệp, tiếp tục bố trí nhân sự hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở cho cán bộ công chức và người dân sử dụng các hệ thống trước và sau ngày 1/7.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ KH&CN thành lập các tổ công tác đến từng địa phương để kiểm tra đột xuất ngay sau ngày mai để bảo đảm hệ thống thông suốt hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mỗi cơ quan, đơn vị phải thể hiện trách nhiệm cao nhất, hành động khẩn trương, bám sát tiến độ và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đến từng đầu việc nhỏ nhất.