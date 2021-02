Học hỏi giới thượng lưu phong cách chăm sóc sức khỏe

Sức khoẻ đang trở thành một biểu tượng mới của sự xa xỉ. Những người giàu có xu hướng đầu tư cho sức khoẻ theo nhiều cách với những dịch vụ đắt tiền.

SỨC KHỎE LÀ SỰ GIÀU CÓ

Theo tính toán của Công ty nghiên cứu thị trường Statista, dung lượng thị trường hàng xa xỉ tại Việt Nam đạt gần 1 tỷ USD trong năm 2020, giảm 6% so với năm 2019 do ảnh hưởng của Covid-19. Báo cáo Thịnh vượng 2020 của Knight Frank cũng dự báo, lượng người giàu Việt tăng nhanh thứ 3 thế giới trong vòng 5 năm tới. Riêng năm 2020, Việt Nam có 458 người có giá trị tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, tương đương khoảng 700 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước đó.

Với nhiều thương hiệu thế giới trong các lĩnh vực thời trang, ô tô, du thuyền, chăm sóc sức khỏe, bất động sản... đổ bộ Việt Nam, giải trí bằng những "đồ chơi" đắt tiền như mua một chiếc túi xách, bộ rèm cửa cả tỷ đồng; sở hữu du thuyền, máy bay riêng, các căn penthouse triệu USD… người Việt đã không còn xa lạ.

Đi cùng với gia tăng tầng lớp thượng lưu là phong cách sống dần thay đổi, sức khoẻ trở thành một biểu tượng mới của sự xa xỉ. Họ thuê huấn luyện viên riêng, tập gym, dùng thực phẩm hữu cơ, du lịch nước ngoài kết hợp chăm sóc sức khỏe, hoặc mua những gói bảo hiểm đắt giá để bảo vệ, chăm sóc bản thân và gia đình.

Là hội viên jetski, anh Bảo, ngụ quận 2, sắm chiếc canô 3 tỷ đồng, thường đưa vợ con du ngoạn sông nước Sài Gòn hay du hí tận Vũng Tàu. "Tuyến đi ưa thích của tôi là Nhà Bè - bán đảo Thanh Đa - Bình Quới, nhưng có khi tôi 'đua' tới cửa biển rồi quay về. Cho dù mệt mỏi mấy, thì dạo sông nước, hít thở khí trời là cách tôi bồi bổ sức khỏe, bao nhiêu ưu phiền bay hết", anh giải thích thú chơi tốn kém.

"HOT" CHIẾC NỆM TRĂM TRIỆU ĐỒNG

Ngày càng có nhiều ngôi nhà được cá nhân hóa mà người giàu xây nên để hướng đến lối sống khỏe, sống xanh, sống hiện đại. Là một trong ba không gian quan trọng trong ngôi nhà, phòng ngủ không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ ngơi, mà nhiều người luôn muốn tìm diện mạo mới cho nó với những yêu cầu khắt khe về trải nghiệm cá nhân được thiết kế riêng cho họ để rèn luyện lối sống, thói quen tốt, chẳng hạn như đi ngủ sớm, ngủ đủ… Từ đó, buổi sáng thức dậy năng lượng được tái tạo tích cực, vui vẻ, hạnh phúc và có năng suất làm việc tốt nhất.

Đó là lý do nhiều người chi hàng trăm triệu đồng để sở hữu một giấc ngủ khỏe mạnh, chất lượng cao. Trên thị trường Việt Nam, Vua Nệm đang phân phối hàng loạt các thương hiệu cao cấp về nệm như Tempur (Mỹ), Dunlopillo (Anh quốc), Therapedic (Mỹ), Aeroflow (Nhật Bản)... Đây là những tấm nệm được nhập khẩu nguyên chiếc hoặc được sản xuất với nguyên liệu nhập khẩu cao cấp.

Nằm trong phân khúc nệm cao cấp 6 sao, Tempur được ứng dụng công nghệ không gian NASA với chất liệu đặc biệt làm giảm tác động của trọng lực lên cơ thể. Dưới sức nặng của cơ thể, các loại nệm bình thường sẽ có xu hướng nén xuống, riêng chất liệu Tempur với hàng tỷ các phân tử mở sẽ di chuyển ôm sát đường cong cơ thể, nâng đỡ tối đa ở các vị trí cần thiết, giúp giảm thiểu tình trạng đau nhức ở các vị trí chịu lực khi nằm nhanh chóng và chính xác.

Với những người thích nằm nệm lò xo truyền thống nhưng vẫn muốn tận hưởng tiện ích vượt trội của Tempur, nệm foam Tempur Hybrid Elite 1,8x2m có giá 115 triệu đồng là thiết kế sáng tạo nhất của Tempur, kết hợp được các ưu điểm của dòng nệm lò xo và foam. Ngoài ra, công nghệ CoolTouch tiên tiến giữ cho lớp phủ nệm luôn mát mẻ, hấp thụ lượng nhiệt dư thừa từ cơ thể tỏa ra, giúp bạn luôn thoải mái. Chính những ưu điểm này đã khiến Serena Williams, vận động viên quần vợt 23 lần vô địch danh hiệu Grand Slam đơn là fan trung thành của Tempur hơn 10 năm qua.

Thói quen ngủ, tư thế ngủ, thể trạng, cân nặng… của mỗi người khác nhau, nên các loại nệm tiên tiến cũng được thiết kế riêng cho từng cá nhân. Nệm Therapedic Rhapsody in Blue kingsize hiện có giá đến gần 85 triệu đồng là tấm nệm mang đến một cảm nhận riêng duy nhất. Lấy ý tưởng những giai điệu bất hủ của nhà soạn nhạc George Gershwin, nệm có những họa tiết khóa sol độc. Đồng thời, Therapedic nổi bật với hệ thống lò xo túi siêu nhỏ kết hợp 3 lớp mút tối đa công năng hỗ trợ 360o nhằm phản ứng chính xác với hình dạng và chuyển động của cơ thể bạn.

Trong khi đó, thương hiệu Dunlopillo ứng dụng công nghệ bạc nano có khả năng kháng khuẩn, không gây dị ứng, hạn chế vi khuẩn gia tăng trên bề mặt nệm.

Nhà thần kinh học Russel Foster tính toán, một người mất khoảng 32 năm trong đời để ngủ. Hãy đầu tư giấc ngủ để 32 năm đó giúp bản thân khỏe mạnh và hạnh phúc hơn!