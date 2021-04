Khánh Hòa kích cầu khởi động mùa du lịch hè 2021

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày cộng với việc dịch bệnh Covid – 19 đang được kiểm soát tốt đã trở thành cơ hội cho ngành du lịch cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng triển khai các gói kích cầu và phát triển trở lại.

Số liệu thống kê cho thấy, trong quý I/2021 khách du lịch đến Khánh Hòa chỉ đạt hơn 210 nghìn lượt người, giảm 67,26% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt 10 nghìn lượt người (chủ yếu là du khách bị kẹt do dịch Covid-19) giảm 97,6% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân trong quý I ước đạt khoảng 8,63%. Điều đó có nghĩa là du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trong quý I vừa qua gần như đóng băng.

Tuy nhiên, hiện tại các doanh nghiệp du lịch đang hồ hởi khởi động thị trường, đưa ra hàng loạt gói kích cầu hấp dẫn, nhằm thu hút du khách cho mùa du lịch Hè năm 2021.

NHA TRANG BIỂN GỌI VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG KÍCH CẦU

Đã có rất nhiều gói du lịch của các cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng, du lịch đã được đưa ra như kỳ nghỉ ở các khu nghĩ dưỡng nổi tiếng như Hòn Tằm, Bãi Dài… 3 ngày 2 đêm trọn gói chưa tới 2 triệu đồng/người. Nhiều gói chưa tới 3 triệu đồng/người cho 3 ngày 2 đêm, cộng bữa ăn, đưa đón sân bay, ngủ nghỉ khách sạn 5 sao. Thậm chí nhiều đơn vị còn đưa ra combo nghỉ dưỡng bao gồm cả khách sạn và vé máy bay chỉ 1,9 triệu đồng/người cho 3 ngày 2 đêm. Giá tour cộng với các dịch vụ rẻ đã khiến nhiều khách du lịch chọn Nha Trang làm nơi điểm đến dịp lễ 30/ và 01/5.

Đại diện Công ty du lịch lữ hành Vietravel cho biết: "Trong tuần qua đã có 10.000 lượt khách đăng ký mua tour của Công ty. Sắp tới dịp lễ 30/4 và 1/5 số khách đăng ký dự kiến sẽ tăng hơn". Xu thế nói chung là du khách đi theo nhóm cơ quan, bạn bè, gia đình; đi theo hướng tự túc. Các loại tour trọn gói mới là du lịch bằng xe riêng và du lịch theo đoàn riêng cho nhóm khách gia đình rất được quan tâm. Một số chủ khách sạn cho biết dịp 30/4 và 1/5 số phòng nghỉ đã được đăng ký hết.

Mới đây, một chuyến famtrip "Nha Trang biển gọi" khoảng 130 thành viên đến từ các công ty lữ hành, hiệp hội du lịch từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước cũng đã được tổ chức để khảo sát du lịch Khánh Hòa. Trong chuyến đi này, đoàn sẽ khảo sát các sản phẩm, điểm đến mới của du lịch Khánh Hòa, như du ngoạn biển đêm trên vịnh Nha Trang bằng du thuyền Sealife, di tích Am Chúa, khám phá công viên Kong Forest, suối khoáng nóng I-resort Nha Trang, làng yến Mai Sinh, khu du lịch Đảo Yến Đông Tằm, làng nghề Trường Sơn…

Phát biểu tại lễ đón, ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: "Hi vọng qua chuyến khảo sát, các thành viên của đoàn famtrip sẽ hiểu thêm về vùng đất này, có thêm nhiều thông tin về các điểm đến, sản phẩm dịch vụ nhằm kết nối được các doanh nghiệp du lịch địa phương để xây dựng các chương trình tour, tuyến hấp dẫn đưa khách đến với Nha Trang - Khánh Hòa, mở ra cơ hội liên kết, phát triển du lịch Khánh Hòa với các địa phương cả nước".

Bên cạnh hoạt động tổ chức chương trình famtrip lữ hành nội địa đến khảo sát du lịch, Sở Du lịch tỉnh này sẽ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động kích cầu du lịch như: tham gia Lễ hội kích cầu du lịch và giới thiệu Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2021; tham gia Ngày Du lịch TP.HCM lần thứ 17; phối hợp với CTCP Công nghệ PAYME đẩy mạnh truyền thông về mô hình "Đi du lịch trước, trả tiền sau"… Hiện Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa cũng đang dàn dựng vở diễn "Thiên Y Ana huyền thoại mẹ" để phục vụ du khách vào dịp Lễ hội Am Chúa và Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2021 từ ngày 12/4/2021 - 04/5/2021.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch Khánh Hoà còn phối hợp triển khai "Phiên chợ du lịch trực tuyến" giữa doanh nghiệp du lịch của tỉnh với các hội, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch quốc tế; tổ chức Cuộc thi ảnh và clip về du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa còn tổ chức Lễ hội ẩm thực Nha Trang hè 2021 và phối hợp tổ chức khoảng 110 sự kiện, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao góp phần tham gia kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Nha Trang - Khánh Hòa.

KHAI MỞ NHỮNG THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG

Năm 2021, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón khoảng hơn 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 17.500 tỷ đồng. Để thu hút du khách, bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, giảm giá để kích cầu du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã đề nghị ngành du lịch các địa phương, trong đó có Khánh Hòa, đẩy mạnh số hóa trong hoạt động du lịch.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, việc chuyển đổi số được đặt ra từ nhiều năm nay, nhưng khi dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn ngành thì mới được thực hiện một cách quyết liệt, bài bản.

Trong năm 2021, Sở Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch như: tổ chức các hội thảo trực tuyến; triển khai thực hiện bản đồ số cho du lịch, triển khai cuộc thi Check-in Nha Trang... Bên cạnh đó, Sở Du lịch đã kêu gọi các doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với công nghệ số như du lịch "thực tế ảo"…

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành rất cao, do đó để thúc đẩy công nghệ số trong hoạt động du lịch cần sự vào cuộc của nhiều ngành. Trong chương trình hành động ngành Du lịch năm 2021, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải triển khai đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh (tập trung lĩnh vực đường bộ).

Trước đó, trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch giai đoạn 2020 - 2025 do UBND tỉnh phê duyệt, Sở Văn hóa - Thể thao triển khai đề án số hóa 3D các hiện vật công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh để quảng bá văn hóa, du lịch Khánh Hòa đến du khách.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch đang tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025. Dự kiến, Khánh Hòa sẽ dành hơn 13,6 tỷ đồng để hỗ trợ du lịch cộng đồng ở Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Theo Sở Du lịch, ước tính đến nay, khai thác du lịch cộng đồng ở Khánh Hòa mới chỉ đón khoảng 100.000 khách/năm; doanh thu du lịch cộng đồng và các dịch vụ khoảng 30 tỷ đồng/năm. Con số này còn khiêm tốn so với tiềm năng du lịch cộng đồng của tỉnh. Dự kiến số kinh phí này sẽ được hỗ trợ để các điểm du lịch cộng đồng lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn; phục dựng văn nghệ dân gian, nghề truyền thống, xây dựng sản phẩm du lịch... cũng như đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch; tuyên truyền, quảng bá xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng.