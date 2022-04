Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu Lãi suất liên ngân hàng vừa có tuần giảm sâu, xuống vùng thấp nhất kể từ đầu năm Thanh khoản hệ thống dồi dào, tính đến cuối tuần trước, tiếp tục không có khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố từ 22/6/2017 - Ảnh: Quang Phúc.

Một lần nữa, mức chào bình quân lãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống dưới mốc 1,5%/năm.



Tổng hợp giao dịch từ Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Maritime Bank cho thấy, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng liên tục giảm trong tuần qua, ở tất cả các kỳ hạn, so với cuối tuần liền trước.



Cụ thể, chốt tuần kết thúc ngày 14/7, lãi suất VND chào bình quân quanh mức: qua đêm 1,38%, 1 tuần 1,60%, 2 tuần 1,98%, 1 tháng 2,60%; giảm mạnh từ 0,40 - 0,57 điểm phần trăm.



Theo đó, lãi suất VND ở kỳ hạn qua đêm đã xuống vùng thấp nhất kể từ đầu năm, về sát với lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng. Tuần qua, lãi suất liên ngân hàng đối với USD tiếp tục biến động nhẹ so với cuối tuần trước đó; chốt phiên cuối tuần 14/7 đứng ở mức qua đêm 1,30%, 1 tuần 1,45%, 2 tuần 1,53% và 1 tháng 1,74%.



Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu trên kênh cầm cố ở mức 1.000 tỷ đồng/phiên trong suốt 5 phiên tuần qua, đều với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 5%. Tuy nhiên, trong tuần không có khối lượng trúng thầu tuần thứ 3 liên tiếp.



Như vậy, tính đến cuối tuần trước, tiếp tục không có khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố từ 22/6/2017.



Cũng trên thị trường liên ngân hàng, giá USD tăng trong phiên đầu tuần nhưng giảm cả bốn phiên còn lại. Chốt phiên cuối tuần 14/7, tỷ giá liên ngân hàng giao dịch quanh mức 22.728 VND/USD, giảm 12 đồng so với cuối tuần trước đó và về sát mốc mua vào của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (22.725 VND).