Long An giai đoạn 2021-2030: Phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế

Trong những năm gần đây, có thể nói việc phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Long An đã có những chuyển biến đáng khích lệ.

TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VỆ TINH

Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực cả về lượng lẫn về chất. Nhiều khu đô thị mới, khu nhà ở chất lượng cao cùng các công trình mang tầm vóc khu vực ra đời, góp phần làm thay đổi bộ mặt đời sống nhân dân, gắn kết tăng trưởng kinh tế.

Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (phê duyệt theo Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013) xác định tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh Long An đến năm 2020 là 36- 40% (trung bình tăng gần 4%/năm trong giai đoạn 2016-2020, so với mức tăng 0,9-1% của cả nước) và 55-60% trong giai đoạn đến năm 2030.

Trong báo cáo chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2030, Long An sẽ đẩy mạnh quy hoạch và phát triển mạng lưới đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào công tác phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, kết hợp hiệu quả nguồn lực của nhà nước với thu hút các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động xây dựng, phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo đô thị văn minh hiện đại.

Ngoài ra, tỉnh còn siết chặt quản lý đối với các dự án tại địa phương giúp thị trường "sạch" hơn, gia tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư và hướng thị trường vào thực chất hơn. Chỉ dự án quy hoạch bài bản, hạ tầng được đầu tư tốt mới giữ được mức tăng giá trị 30% - 40%. Đặc biệt, việc kiểm soát quy hoạch này sẽ phục vụ cho mục tiêu vĩ mô, biến Long An thành đô thị vệ tinh thực thụ của Tp.HCM, phù hợp với xu hướng và thực tế.

BẤT ĐÔNG SẢN ĐÔ THỊ - XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

