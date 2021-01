Malloca lọt top 100 sản phẩm - dịch vụ tin dùng Việt Nam 2020

Ngày 12/12 vừa qua, vượt qua hàng nghìn sản phẩm - dịch vụ đề cử, Công ty TNHH Malloca Việt Nam đã nhận danh hiệu Top 100 Sản phẩm - Dịch vụ Tin dùng 2020.

Đây là lần thứ 9 liên tiếp Malloca nhận danh hiệu này nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ của Malloca trong việc đầu tư và phát triển sản phẩm tiện ích, chú trọng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng. Danh hiệu là động lực lớn để Malloca tiếp tục sáng tạo và phát triển thêm những sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Bên cạnh đa dạng các mẫu mã, không ngừng cải tiến sản phẩm, Malloca còn là thương hiệu thiết bị nhà bếp luôn đi đầu trong các giải pháp công nghệ hiện đại và xu hướng thiết bị bếp mới nhất trên thế giới đến người tiêu dùng Việt.

Trong nửa đầu năm 2020, Malloca tung ra bộ sưu tập vòi rửa và dòng chậu rửa "T series" với công nghệ cơ khí nổi bật với phong cách tối giản, tinh tế nhưng chứa đầy cảm xúc.

Nắm bắt công nghệ bằng sự đầu tư chỉn chu và sáng tạo không ngừng nghỉ, Malloca đã mang đến các giải pháp tích hợp như Máy rửa chén tích hợp chậu, máy hút khói khử mùi kết hợp bếp từ, lò nướng kết hợp lò vi sóng… Các sản phẩm tích hợp nhằm tối đa hóa không gian nhưng vẫn đem lại sự tiện nghi cho căn bếp.



Các giải pháp về kết nối, điều khiển thiết bị như hệ thống kết nối Integra, điều khiển thiết bị bằng động tác… Bên cạnh các vật liệu như kính, inox,… nhiều vật liệu mới được Malloca ứng dụng vào các thiết bị nhà bếp như Ceramic màu xi măng, màu sắt gỉ, mặt bếp Ceramic hiệu ứng Metallic, màu xám… Ngoài ra với phương châm "Less is more", các giải pháp âm tủ của Malloca đem đến một căn bếp tối giản, hoàn mỹ mà vẫn đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống hiện đại.

Năm 2020, màu xám được ứng dụng mạnh mẽ vào thiết bị nhà bếp, nắm bắt xu hướng đó, bộ sưu tập mới nhất của Malloca mang đến các sản phẩm sử dụng tông màu hiện đại này như lò nướng MOV-65 PYRO, lò vi sóng MW 927 BG, máy sấy quần áo MTD-010SIL, máy giặt MWM-09SIL, chậu đá ZEN K, chậu đá Smart K, máy hút khói điều khiển bằng cử chỉ MC 60GT-G… Bộ sưu tập đa dạng lần này hứa hẹn đem lại một không gian đầy cảm xúc, tiện ích, chất lượng vượt trội, kiểu dáng tinh tế giữa các thiết kế nội thất hiện đại.

Với hệ thống hơn 20 showroom lớn theo tiêu chuẩn Châu Âu trải dài toàn quốc và hơn 1000 đại lý phân phối rộng khắp, Malloca đem đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng trong việc tham quan, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm.

Các thiết bị nhà bếp của Malloca được bảo hành 3 năm, chăm sóc trọn đời, dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì tận nhà hàng năm. Đây là chính sách chăm sóc khách hàng toàn diện, lâu dài, đầu tiên và duy nhất trong ngành thiết bị nhà bếp tại Việt Nam hiện nay.

Giải thưởng Tin & Dùng 2020 do người tiêu dùng bình chọn được tổ chức bởi Tạp chí Kinh Tế Việt Nam - VnEconomy. Giải thưởng nhằm tôn vinh những đơn vị, công ty, doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, uy tín. Tiêu chí đánh giá và bình chọn của năm 2020 tập trung vào các sản phẩm - dịch vụ đã vượt qua những khó khăn của dịch Covid-19, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt, được người tiêu dùng đánh giá cao; các thương hiệu doanh nghiệp sở hữu các sản phẩm, dịch vụ có quá trình chuyển đổi số và thanh toán không tiền mặt hiệu quả.