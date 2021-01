MLAND Miền Nam chính thức phân phối dự án Sun Grand City Hillside Residence

Ngày 6/1 tại Sheraton Đồng Khởi, MLAND Miền Nam đã một lần nữa "bắt tay" với Sun Group, trở thành đối tác phân phối chính thức dự án mới Sun Grand City Hillside Residence Phú Quốc.

Tại sự kiện này, hơn 100 chuyên viên tư vấn từ MLAND Miền Nam đã cùng góp mặt và nhìn lại chặng đường 5 năm đồng hành cùng Sun Group, đồng thời đón chờ sự xuất hiện của dự án mới được ấp ủ và phát triển suốt 3 năm dài - Sun Grand City Hillside Residence Nam Phú Quốc.

Sun Grand City Hillside Residence là dự án căn hộ chung cư cao cấp sở hữu lâu dài đầu tiên, ôm trọn tầm nhìn biển đến từ chủ đầu tư Sun Group.



Nằm trong quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp đã hiện hữu, Sun Grand City Hillside Residence thừa hưởng trọn vẹn những tiện ích của khu đô thị mang hơi thở và tinh thần của vùng đất Địa Trung Hải xinh đẹp. Cùng với đó tầm nhìn vĩnh cửu đến những biểu tượng đỉnh cao của thành phố Phú Quốc như: Ga đi cáp treo An Thới, Shophouse Địa Trung Hải, tháp đồng hồ Địa Trung Hải, cầu Tình Yêu, quảng trường nhạc nước công nghệ Vortex,...

Cùng với JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Sun Premier Village The Eden Bay, Sun Premier Village Primavera, Sun Grand City New An Thoi,... Sun Grand City Hillside Residence chính là một trong những mảnh ghép đặc biệt của hệ sinh thái hoàn chỉnh của Sun Group đã kiến tạo suốt 5 năm tại Phú Quốc. 5 năm đầy thử thách, từ chỗ biến một vùng đất phía Nam Phú Quốc không có gì ngoài nét đẹp hoang sơ tiềm ẩn, Sun Group đã biến Nam Đảo Ngọc trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Trong hành trình 5 năm kế tiếp, Sun Group hứa hẹn sẽ là một tập đoàn tiên phong phát triển cả một thành phố đảo du lịch tại Nam Phú Quốc với 4 mũi nhọn: hạ tầng, vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng và quan trọng hơn cả là bất động sản cao cấp gắn liền với du lịch. Vì thế, với những gì mà Sun Group đã làm được, cùng với sự đồng hành của MLAND Miền Nam và nhiều sàn giao dịch bất động sản uy tín, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng và tin tưởng về những sản phẩm chất lượng, hấp dẫn sẽ đến tay những cư dân tương lai của thành phố đảo xinh đẹp.

Vinh dự được các Chủ đầu tư và hàng triệu khách hàng "chọn mặt gửi vàng" trong suốt hành trình 13 năm phát triển, sàn giao dịch bất động sản MLAND Miền Nam đã trở thành "Đối tác phân phối chính thức" dự án Sun Grand City Hillside Residence - Dự án căn hộ chung cư cao cấp sở hữu lâu dài đầu tiên, lưng tựa đồi, mặt hướng biển đến từ chủ đầu tư Sun Group. MLAND Miền Nam là thành viên của tập đoàn MGroup với 13 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh, nghiên cứu, phân phối và tiếp thị bất động sản cao cấp.

Cái "bắt tay" của MLAND Miền Nam và chủ đầu tư Sun Group không chỉ chứng tỏ năng lực và uy tín của hàng trăm chuyên viên tư vấn tài năng đến từ MLAND Miền Nam, mà còn hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và hấp dẫn nhất tại siêu dự án Sun Grand City Hillside Residence.

"Nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua, Sun Group cảm ơn các anh chị đại lý đều đã dành một tình yêu đặc biệt với Nam Đảo Ngọc, đã đồng hành cùng Sun Group để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người dân và các nhà đầu tư. Đồng thời đóng góp vào công cuộc làm giàu đẹp cho cả một vùng đất", bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Phó Tổng giám đốc Thường trực Sun Property Group bày tỏ.

Khách hàng quan tâm đặt mua sớm (từ 6/1 - 23/1/2021) sẽ được nhận chiết khấu 50 -100 triệu đồng và chiết khấu đến 15% khi thanh toán sớm.

