My Health ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới

Quá trình phát sinh và tích lũy những biến đổi gen diễn ra qua nhiều thế hệ trong gia đình đã làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư. Ung thư di truyền thường gây ra hiện tượng ung thư khởi phát sớm (dưới 50 tuổi). Nếu một cá nhân có đột biến nào đó thì 50% khả năng anh chị em hoặc con của họ cũng có thể bị đột biến giống như vậy.

Ngày nay, tiến bộ của công nghệ đã tác động mạnh mẽ đến hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các nhà khoa học nghiên cứu các chuỗi ADN hoàn chỉnh và thiết lập bản đồ di truyền để tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, hoặc một yếu tố khiến một người giảm cân hoặc tăng cân nhanh hơn người khác, thậm chí là sự khác biệt trong hành vi cũng như khả năng nhận thức và tính cách. Chỉ với mẫu máu hoặc mẫu nước bọt, một người đã có thể mở khóa vô số thông tin di truyền ẩn sâu bên trong cơ thể.

My Health là đơn vị tiên phong tại Việt Nam ứng dụng các công nghệ giải mã gen hiện đại nhất trên thế giới trong giải mã gen cho người Việt để có báo cáo toàn diện nhất về các thông tin di truyền trong mỗi cá nhân, đáp ứng xu hướng y học cá nhân hóa trên thế giới, cùng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao cấp và không ngừng gia tăng của người Việt hiện tại và trong tương lai.

Khi thực hiện dịch vụ tại My Health, bạn được trải nghiệm dịch vụ giải mã gen sử dụng dữ liệu nghiên cứu dành cho người châu Á. Đồng thời, My Health kết hợp với công ty Novogene có trụ sở tại Hoa Kỳ, là công ty có nhà máy giải trình tự gen thế hệ mới Falcon (còn gọi là nhà máy giải trình tự số), được khánh thành trong năm 2020. Hệ thống này sử dụng hệ robot xử lý mẫu hoàn toàn tự động, cho phép tối ưu và giảm thiểu tối đa sai sót so với quá trình thao tác có con người tham gia.

Novogene ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới hàng đầu của Mỹ trong phân tích gen là hệ thống Illumina Novaseq 6000 với độ chính xác là 99,9%. Điều này có nghĩa là, khi bạn muốn làm lại xét nghiệm phân tích gen để xem lại kết quả thì 99,9% sẽ nhận lại được kết quả giống hệt với kết quả lần trước của bạn.

Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới tiên tiến nhất với hệ thống Illumina NovaSeq giúp một bộ gen người có thể được đọc nhanh trong vòng vài tuần (thay vì vài năm như trước đây), đồng thời cũng giúp tối ưu hóa chi phí dịch vụ cho khách hàng, với giá thành cho 1 lần giải trình tự gen giảm hơn 50.000 lần so với công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới đầu tiên vào giữa những năm 2000.

Dữ liệu giải mã gen được phân tích bằng nền tảng ENLITER của Breakthough Genomics, là công nghệ phân tích hiện đại, đạt Top 10 giải pháp công nghệ năm 2019 ứng dụng trong y sinh tại Hoa Kỳ. Nền tảng này dùng trí tuệ nhân tạo tham chiếu vào cơ sở dữ liệu kể trên kết hợp với học sâu từ y văn thời gian thực, cho phép rút ngắn tối đa thời gian giải mã gen, đồng thời có khả năng giải mã được nhiều gen tác động lên một đặc tính di truyền. Do đó, kết quả báo cáo bạn nhận được sẽ chính xác và mang tính khách quan hơn.

Việc xét nghiệm gen chỉ cần thực hiện 01 lần duy nhất trong suốt cuộc đời. Các yếu tố di truyền được giải mã liên tục được chúng tôi cập nhật trong tương lai khi có dữ liệu y văn mới nhất. Đồng thời, khách hàng đã sử dụng dịch vụ giải mã gen tại My Health sẽ được hỗ trợ kết nối tư vấn và khám chữa bệnh với các chuyên gia y tế và sức khỏe hàng đầu liên quan đến lĩnh vực di truyền được giải mã.

CTO Phạm Hoàng Tứ công ty My Health và PGS.TS. Đinh Vạn Trung - Viện trưởng Viện Medpharin trong lễ ký kết.

My Health tự hào là nơi kết nối và hội tụ đội ngũ cố vấn là các nhà khoa học, bác sĩ, tiến sĩ và chuyên gia hàng đầu đến từ các đối tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học và di truyền tại Mỹ như: Viện Ung thư OHSU, 23andMe, Color Company, Breakthrough Genomics, Novogene... Các đối tác tại Việt Nam như: Viện Công nghệ sinh học Việt Nam (ADNlabo), Viện Phát triển Y dược Công nghệ cao (Medpharin), …



Sự hợp tác giữa My Health và Viện Phát triển Y Dược Công nghệ cao Medpharin là một cách tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giải mã gen, góp phần xây dựng kho dữ liệu khổng lồ được cập nhật hàng ngày và miễn phí đối với tất cả mọi người trên thế giới.



Với những thế mạnh nói trên, My Health tự tin mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

