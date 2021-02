Năm 2021 là thời cơ để ngành bảo hiểm đột phá

Năm 2021, dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tạo ra nhiều tác động lên đời sống kinh tế - xã hội, cũng như ngành bảo hiểm. Cho dù đã có vaccine cho Covid-19 nhưng thử thách phía trước vẫn khó lường.

Với những bài học kinh nghiệm từ việc ứng phó tốt với các đợt bùng phát Covid-19 và khả năng thích ứng với trạng thái bình thường mới, cùng với những nỗ lực từ Chính phủ và người dân Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn rất lạc quan với mức tăng trưởng 2 con số của thị trường bảo hiểm trong năm 2021.



Tiếp nối năm 2020 với những thách thức chưa từng có tiền lệ, năm 2021 sẽ là một năm của những thời cơ để ngành bảo hiểm đẩy mạnh sự thích ứng với trạng thái bình thường mới với nhiều phát triển đột phá trên thị trường bảo hiểm về sản phẩm, kênh phân phối, dịch vụ khách hàng, và ứng dụng công nghệ số. Điều đó giúp các doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ sức khỏe ngày càng nâng cao hơn của người dân, mang đến những trải nghiệm tối ưu và duy trì sự tăng trưởng bền vững của ngành. Nhân dịp năm mới, "thuyền trưởng" của các doanh nghiệp bảo hiểm chia sẻ với Kinh tế Việt Nam những dự báo về năm 2021.

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CÓ CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG CAO



Bà Lê Thị Hà Thanh Chủ tịch Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không (VNI)

"Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, kinh tế Việt Nam năm 2020 đã chịu ảnh hưởng lớn. Trong khi kinh tế thế giới suy giảm 4%, Việt Nam nổi lên là một trong không nhiều quốc gia có tăng trưởng và trong nhóm có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Sự nỗ lực, sức chống chọi bền bỉ để có được con số tăng trưởng dương năm 2020 của Việt Nam là điểm sáng rõ nét nhất.



Năm 2020, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không (VNI) đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị thế top đầu các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Tổng doanh thu đạt hơn 1.955 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm đạt 1.730 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2019 (cao gấp 5 lần mức bình quân thị trường bảo hiểm là 8%).

Để đạt được thành tích trên, VNI thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ như: phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, hợp tác với nhiều đối tác, triển khai kênh bán hàng qua ngân hàng, trạm đăng kiểm, showroom, App... Mở rộng mạng lưới thêm 8 đơn vị thành viên nâng tổng số công ty thành viên lên 44 đơn vị, tăng thêm 450 nhân sự nâng tổng số cán bộ nhân viên lên hơn 1.400 người. Tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang đến cho khách hàng sự tiện lợi khi tham gia sản phẩm.

Dự kiến năm 2021, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế thế giới có thể phục hồi với mức tăng khoảng 3,1%, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 là 6%. Tuy nhiên, những bất ổn của kinh tế, chính trị thế giới vẫn là những yếu tố khó lường tác động đến kinh tế Việt Nam. Mục tiêu duy trì nhịp độ tăng trưởng cao là rất gian nan do doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhất là trong một số ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hàng không... và người lao động mất việc làm, thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2021 được xem là còn nhiều biến số với dự báo tăng trưởng 2 con số. Một số nghiệp vụ dự kiến cơ hội tăng trưởng cao như: bảo hiểm con người (do ý thức của người dân về bảo hiểm tốt hơn), bảo hiểm hàng hóa (có cơ hội phát triển do gia tăng đầu tư), bảo hiểm tài sản (tăng mạnh trở lại khi các khoản tiền đầu tư công tiếp tục được giải ngân sau thời gian chậm lại vì dịch bệnh) và bảo hiểm xe cơ giới (phục hồi tốc độ tăng trưởng cao do Chính phủ xem xét cho phép doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử thay vì cấp bằng bản cứng, đồng thời mở rộng thời hạn bảo hiểm nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm).

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP nhằm đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm, tăng cường giám sát hậu kiểm, phòng chống gian lận bảo hiểm, mở rộng đối tượng và nâng mức chi hỗ trợ nhân đạo dự báo tốc độ tăng trưởng thị trường 2021 khoảng từ 8-10%.

KỲ VỌNG TĂNG TRƯỞNG SẼ CAO HƠN MỨC TĂNG GDP

Ông Larry Madge Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng khoảng 6-7% những năm gần đây và có xu hướng tiếp tục tăng trưởng mạnh trong giai đoạn tiếp theo. Việt Nam đã thực hiện rất tốt trong việc kiểm soát dịch Covid-19 cũng như là nền kinh tế. Hơn nữa, hiện đóng góp từ thị trường bảo hiểm Việt Nam chỉ chiếm 1,4% GDP, trong khi mức trung bình toàn cầu là 3,4%... nên chúng tôi có thể kỳ vọng trong nhiều năm về sau, tăng trưởng từ ngành bảo hiểm sẽ cao hơn tăng trưởng GDP.



Sau khi trải qua dịch Covid-19, tôi nghĩ chúng ta trở nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Vì vậy, nhu cầu bảo hiểm cũng cao hơn. Nhìn chung, chúng tôi tin rằng thị trường bảo hiểm sẽ phát triển khá tốt trong những năm sắp tới.

Đối với Sun Life Việt Nam, với chiến lược "Khách hàng trọn đời", chúng tôi tiếp tục xây dựng một môi trường văn hóa mà ở đó, tất cả nhân viên và tư vấn tài chính đều đặt khách hàng là nhiệm vụ ưu tiên.

Để mang đến cho khách hàng những sản phẩm phù hợp, chúng tôi cho rằng, việc phân phối bảo hiểm được thực hiện tốt nhất khi có người tư vấn tốt. Bởi vì khách hàng cần lời khuyên để đưa ra quyết định đúng đắn, và mặc dù chúng tôi đã cố gắng để đơn giản hóa sản phẩm, nhưng thực sự nó vẫn là một sản phẩm khá phức tạp, bao gồm các cầu khác nhau cho nhiều giai đoạn khác nhau, nên khách hàng sẽ muốn được tư vấn tài chính từ một chuyên gia đáng tin cậy trước khi họ quyết định mua.

Hiện nay, Sun Life Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa các kênh phân phối, bao gồm kênh tư vấn tài chính, bancassurance, nhân viên bán bảo hiểm trực tiếp và các đối tác. Để tăng cường năng lực phân phối, bên cạnh mở rộng hệ thống, chúng tôi tiếp tục tập trung đầu tư vào vào chất lượng và sự chuyên nghiệp trong việc tư vấn để giúp khách hàng nhận được những giải pháp phù hợp và thiết thực với nhu cầu của họ.

Là một công ty còn khá mới đối với thị trường Việt Nam, chúng tôi tiếp tục đầu tư xây dựng thương hiệu với thông điệp giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Sun Life Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và năng lực kỹ thuật số với mục tiêu tạo ra trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số tốt nhất trong ngành. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ tận dụng các nguồn lực Tập đoàn tại các thị trường châu Á để tạo ra những trải nghiệm kỹ thuật số tốt nhất phù hợp với Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm đa dạng để cung cấp nhiều giải pháp tài chính bảo vệ sức khỏe và quản lý tài sản cho cuộc sống cuộc sống tốt đẹp hơn.

NHIỀU CƠ HỘI CHO NGÀNH BẢO HIỂM

Ông Sang Lee Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam

"Quyết định dễ dàng, vẹn toàn cuộc sống" là sứ mệnh của chúng tôi hướng đến mỗi ngày. Chúng tôi đặt mục tiêu để trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường về số hoá, đặt khách hàng làm trọng tâm. Trên thực tế, Covid-19 đã là cơ hội cho chúng tôi thực hiện mục tiêu và sứ mệnh đó.



Về kết quả năm 2020, chúng tôi đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng để hài lòng thì chưa vì chúng tôi luôn có tham vọng lớn hơn và luôn hướng tới tham vọng đó. Chúng tôi cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm khác đang phấn khích hướng tới một năm 2021 ổn định hơn để chinh phục được những tham vọng của mình.

Manulife Việt Nam bắt đầu sử dụng Hệ thống Đo lường mức độ hài lòng khách hàng (Net Promoter System) vào năm 2017, Chỉ số Đo lường sự hài lòng của khách hàng (Net Promoter Score – NPS) của Manulife Việt Nam đã tăng trưởng 27 điểm, tương ứng với mức tăng 69%.

Manulife Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng liên tiếp kể từ quý IV/2018 và mức tăng trưởng cao nhất là 6 điểm. Mục tiêu của Manulife Việt Nam là trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có Chỉ số Đo lường sự hài lòng của khách hàng (Net Promoter Score – NPS) tốt nhất thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Trong năm 2021, chúng tôi thấy có nhiều cơ hội cho ngành bảo hiểm nói chung và Manulife nói riêng.

Thứ nhất, bối cảnh hậu Covid giúp thị trường và khách hàng nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

Thứ hai, Covid và giãn cách xã hội đã thúc đẩy chúng tôi và các doanh nghiệp bảo hiểm ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số hóa để thích ứng với hoàn cảnh. Điều này giúp chúng tôi có kinh nghiệm hơn cho năm tới để có thể tạo ra nhiều sản phẩm bảo hiểm và tài chính phù hợp với thương mai điện tử.

Thứ ba, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam giúp đẩy mạnh quy mô của tầng lớp trung lưu. Đây cũng là tầng lớp nhận thức và hiểu biết về tầm quan trọng của bảo hiểm và họ chính là nhân tố giúp cải thiện doanh thu bảo hiểm, nhất là doanh thu qua kênh ngân hàng.

Tuy nhiên, cũng có những thách thức mà ngành bảo hiểm phải đối mặt như: sự phát triển vượt bậc về kinh tế của Việt Nam trong những năm vừa qua giúp thu hút nhiều đầu tư nước ngoài. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có thêm nhiều tập đoàn bảo hiểm muốn gia nhập Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn, đội ngũ lãnh đạo và đội ngũ bán hàng cần thay đổi tư duy, cách vận hành để trở nên chuyên nghiệp hơn.

Thêm vào đó, Covid-19 cũng mang lại nhiều thách thức cho chúng tôi như: sự gia tăng về số lượng yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hoạt động bán hàng khó khăn do doanh thu doanh nghiệp bị giảm sút, các hình thức tiếp xúc trực tiếp trong hoạt động bán hàng và vận hành công ty cũng bị hạn chế.

Nói về câu chuyện chuyển đổi số, tại Manulife, với mục tiêu lớn "Trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường về số hoá, đặt khách hàng làm trọng tâm", từ năm 2017, Manulife Việt Nam đã bắt đầu hành trình chuyển đổi số hóa.

Trong một ngành công nghiệp mà niềm tin được đặt lên hàng đầu, các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm được coi là "thời điểm của sự thật được chứng minh" và là một trong những tương tác quan trọng nhất đến từ khách hàng. Nhưng cũng nên nhớ rằng, chuyển đổi số hóa không chỉ đơn giản là ứng dụng công nghệ mới mà còn là thay đổi nhận thức của con người giúp họ có thể tạo ra những thay đổi và sáng kiến trong thời kỳ bình thường mới. Đó là khi chuyển đổi số hóa trở nên có ảnh hưởng.

Manulife Việt Nam đã nhìn thấy được tín hiệu tích cực trong hành trình chuyển đổi số hóa thông qua Chỉ số hài lòng của khách hàng (Net Promote Score - NPS). Kể từ khi sử dụng Chỉ số NPS vào năm 2017, đến nay, Manulife Việt Nam đã tăng được 27 điểm NPS, tương đương với mức tăng 69%.

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG CAO

Ông Wayne Besant Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam

"Dịch bệnh như cơn lũ quét qua nền kinh tế toàn cầu, với hàng loạt tác động tiêu cực đến nhiều ngành như: hàng không, du lịch, ăn uống... Những yếu tố này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ngành bảo hiểm. Nhiều dự báo cho thấy, cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ khiến tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm toàn cầu giảm khoảng 3 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng trước suy thoái kinh tế.



Rất may khi Việt Nam đã kiểm soát dịch rất tốt và trở thành nền kinh tế tăng trưởng hiếm hoi của khu vực. Điều kỳ diệu này cũng trở thành cứu cánh cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có AIA Việt Nam với mức tăng trưởng đáng kể qua từng năm. Thành tích này có được khi chúng tôi áp dụng nhiều giải pháp kịp thời để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Các cuộc họp, huấn luyện và tư vấn trực tuyến đã chứng minh tính hiệu quả của mô hình làm việc mới. Ngoài ra, với nền tảng và thương hiệu vững chắc trong nhiều năm qua giúp chúng tôi duy trì được chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất. Tại Việt Nam, chúng tôi rất may mắn khi sở hữu đội ngũ nhân sự hàng đầu trong ngành bảo hiểm.

Yếu tố con người luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động của công ty. Chúng tôi tập trung vào việc giữ chân và thu hút nhân sự giỏi. Trong bối cảnh hiện nay, việc duy trì một đội ngũ nhân sự tài năng là vô cùng quan trọng. Chúng tôi không ngừng nhắc nhở nhau về những mục tiêu hiện tại và tương lai cần hướng tới. Trong bối cảnh khó khăn, chúng tôi kết nối với nhau nhiều hơn để tìm ra những giải pháp hữu hiệu, sẵn sàng đi qua thách thức... Khi được giao thêm nhiệm vụ, những nhân sự giỏi của AIA Việt Nam đều thể hiện những năng lực tuyệt vời. Tôi rất vui khi nhân viên của mình sở hữu 3 tố chất rất đáng tự hào, đó là: "Chăm chỉ; Kiên cường; Tận tụy".

Riêng với AIA VIệt Nam, bất chấp đại dịch Covid-19, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dự kiến khoảng 30% trong năm 2021. Kinh nghiệm trong các cuộc khủng hoảng y tế sẽ giúp người dân nâng cao nhận thức về rủi ro, kết quả là thúc đẩy nhu cầu về bảo hiểm. Vì thế, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong tương lai.

Năm 2021, những cơ hội mà thị trường bảo hiểm sẽ đón nhận sẽ là tiềm năng tăng trưởng cao. Việt Nam có dân số trẻ, số người thuộc tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh, nhưng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm nhân thọ còn khá thấp, chỉ chiếm 9% dân số".