Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La mới đây có văn bản nêu chi tiết danh mục 11 các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đang triển khai thực hiện đến 25/3/2021 chưa đủ điều kiện huy động vốn, điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển quyền sử dụng đất .



11 dự án này bao gồm: Dự án khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu của Liên danh Công ty cổ phần Hà Ban, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tây Hà, Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện nước và xây dựng, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài. Dự án này đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, diện tích 98,8 ha. Dự án Khu đô thị mới Cò Nòi, xã Cò Nòi diện tích 17,64 ha của Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án Khu dân cư Tiểu khu 19/8, thị trấn nông trường Mộc Châu của Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379. Dự án này đang thực hiện lập, trình thẩm định hồ sơ thiết kế.

Dự án Khu đô thị số 1 phường Chiềng Sinh của Công ty Cổ phần Xây dựng TEEL Việt Nam, đang bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án Khu đô thị Bản Buồn, bản Mé của Liên danh Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Cường, đang thực hiện thủ tục giao đất để đầu tư xây dựng.

Dự án Khu đô thị bản Buồn của Liên danh Công ty Cổ phần An Phú Sơn La và Công ty Cổ phần Thành Mônm đang được giao đất, đang thực hiện đầu tư xây dựng. Dự án Khu dân cư thương mại suối Nậm La - Lô số 5 của liên danh giữa Công ty Cổ phần đầu tư Tây Bắc và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương, đã được giao đất, đang thực hiện đầu tư xây dựng.

Ba dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Picenza Việt Nam gồm: Dự án Khu đô thị số 1 phường Chiềng An, Dự án Khu đô thị số 2 phường Chiềng An, và Dự án Khu đô thị tại phường Chiềng Lề và Phường Chiềng An.

Dự án Khu dân cư lô số 3A của Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-vid. Đây là dự án mà Sở Xây dựng Sơn La mới đây đã có văn bản yêu cầu Hano-vid chấn chỉnh việc quảng cáo, huy động vốn và giao dịch bán đất nền, nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện.





Danh sách các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Sơn La.

Tương tự, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cũng công khai 29 dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng gồm: Dự án khu đô thị mới phường Mỹ Độ do Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Hà Nội làm chủ đầu tư, đang thực hiện thi công.

Dự án Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam Thành phố Bắc Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư 379 và Tổng công ty Cơ khí xây dựng Thăng Long làm chủ đầu tư đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Nếnh do Công ty Cổ phần xây dựng phát triển nhà và thương mại làm chủ đầu tư đang giải phóng mặt bằng.

Dự án Khu đô thị mới cạnh trường Tiểu học Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Capital Hà Nội làm chủ đầu tư đang Báo cáo nghiên cứu khả thi. Dư án Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng do Liên danh Công ty CP phát triển nhà đẹp Vinaland và Công ty CP Sun Grand làm chủ đầu tư….

Để tránh những rủi ro trong giao dịch và đảm bảo minh bạch thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La và Bắc Giang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở thương mại tại các dự án khu đô thị, khu dân cư khi thực hiện mua bán, hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đất nền dự án phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật dân sự trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

Trước khi thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng đất tại các dự án, khu đô thị, khu dân cư mới người dân có thể xem thông tin tại Website của tỉnh để có được thông tin chính xác nhất về các dự án người dân quan tâm, tránh tình trạng rủi ro, bị lừa đảo từ các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua của người dân để trục lợi cá nhân.

Còn tại Đà Nẵng, Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng cũng công khai 11 dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê và cho thuê mua trên địa bàn đến ngày 8/4. Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư các dự án chỉ được đưa bất động sản vào kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.