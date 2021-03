Phạt chậm nộp thuế VAT khi có hàng xuất khẩu bị trả về là "bất công với doanh nghiệp"

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep), việc doanh nghiệp phải nộp lại khoản thuế giá trị gia tăng đã được hoàn trước đây là đúng nhưng việc doanh nghiệp bị phạt tiền chậm nộp tính từ lúc xuất khẩu lô hàng là "bất công đối với doanh nghiệp".



Vasep vừa kiến nghị Bộ Tài chính xem xét lại việc phạt chậm nộp thuế Giá trị gia tăng của doanh nghiệp có lô hàng xuất khẩu bị trả về (tính từ khi xuất khẩu lô hàng và sớm có văn bản hướng dẫn đầy đủ và phù hợp để giúp các doanh nghiệp thủy sản có cơ sở liên hệ và làm thủ tục liên quan đến thuế Giá trị gia tăng với cơ quan thuế khi có lô hàng xuất khẩu bị trả về.

Hiệp hội này gửi kiến nghị tới Bộ Tài chính sau khi nhận được phản ánh từ một số doanh nghiệp về bất cập trong quy định phạt chậm nộp thuế Giá trị gia tăng khi nhập khẩu lại các lô hàng xuất khẩu bị trả lại tính từ khi xuất khẩu lô hàng. Việc này gây khó khăn và làm gia tăng gánh nặng cho các doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 8/11/2019, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có Công văn số 4593/TCT-KK (CV 4593) trả lời Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh về trường hợp của Công ty TNHH Điện tử Sam Sung HCMC vướng mắc khi kê khai hàng XK bị trả lại khi đã được cơ quan thuế hoàn thuế.

Tại công văn này, Tổng cục Thuế trả lời rằng, Sam Sung HCMC đã xuất khẩu hàng hóa, đã kê khai và được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu theo quy định, sau đó khách hàng nước ngoài trả lại hàng hóa đã xuất. Theo đó, doanh nghiệp này phải thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế khai xuất khẩu hàng hóa bị trả lại, đồng thời phải nộp lại số tiền thuế Giá trị gia tăng đã được hoàn tương ứng với giá trị hàng hóa xuất khẩu bị trả lại và nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Theo Vasep, vướng mắc của Sam Sung HCMC cũng đang là khó khăn mà một số doanh nghiệp thủy sản đang gặp phải. Khi xuất khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp sẽ kê khai và được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong trường hợp một thời gian sau, vì lý do nào đó mà khách hàng trả lại hàng, doanh nghiệp phải làm thủ tục tái nhập lại hàng. Khi đó, bên cạnh việc phải kê khai và nộp lại tiền thuế Giá trị gia tăng đã được hoàn trước đây, doanh nghiệp còn phải nộp thêm tiền phạt chậm nộp tính từ lúc doanh nghiệp được hoàn thuế Giá trị gia tăng.

Tại công văn kiến nghị gửi Bộ Tài chính, Vasep cho rằng, việc doanh nghiệp phải nộp lại khoản thuế Giá trị gia tăng đã được hoàn trước đây là đúng nhưng việc doanh nghiệp bị phạt tiền chậm nộp tính từ lúc xuất khẩu lô hàng là bất công đối với doanh nghiệp vì khi xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp không thể biết trước được việc lô hàng đó bị trả lại và bị trả lại vào thời điểm nào.

"Doanh nghiệp đã thiệt hại do bị trả lại hàng, lại còn phải chịu chi phí phạt chậm nộp tính từ khi xuất khẩu. Nhiều lô hàng xuất khẩu vài tháng sau thậm chí cả năm sau mới bị trả lại, do vậy khoản tiền phạt nộp chậm mà doanh nghiệp phải chi trả là rất lớn, khiến gánh nặng chi phí của doanh nghiệp càng cao, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về sản xuất, kinh doanh do Covid-19", Hiệp hội Vasep nêu quan điểm.

Để giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế theo các nghị quyết của Chính phủ, Vasep đề nghị Bộ Tài chính xem xét lại việc này, không hồi tố thời gian chậm nộp thuế Giá trị gia tăng khi tái nhập hàng xuất khẩu đã được hoàn thuế Giá trị gia tăng bị trả về.

Vasep cũng kiến nghị Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn đầy đủ và phù hợp để giúp các doanh nghiệp có cơ sở liên hệ và làm thủ tục liên quan đến thuế Giá trị gia tăng với cơ quan thuế khi có lô hàng xuất khẩu bị trả về.