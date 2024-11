Qatar sẵn sàng mở rộng hợp tác và đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và xúc động gặp lại Quốc vương Qatar sau một năm với nhiều tiến triển đã đạt được trong quan hệ song phương; bày tỏ luôn ấn tượng với câu nói của Quốc vương "Quan hệ Việt Nam-Qatar là không có giới hạn", thể hiện sự quan tâm, tình cảm của Quốc vương dành cho Việt Nam, cũng như quan hệ hai nước.

Thủ tướng chúc mừng những thành công nổi bật của Qatar dưới sự lãnh đạo anh minh, sáng suốt của Quốc vương, đưa Qatar phát triển nhanh và bền vững, có nền kinh tế hiện đại, an ninh quốc phòng vững chắc, Qatar có vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế.

Quốc vương Qatar bày tỏ hết sức vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính; chia sẻ các dân tộc và nhân dân Ả-rập nói chung và Qatar nói riêng có tình cảm sâu sắc với Việt Nam, ngưỡng mộ truyền thống lịch sử hào hùng của Việt Nam trước đây và những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam ngày nay, nhất là cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, công nghệ.

Quốc vương Qatar cho rằng bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên cần tăng cường mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng… và Qatar sẵn sàng đẩy mạnh hơn đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.

Khẳng định không có giới hạn nào trong quan hệ với Việt Nam, Quốc vương Qatar cho biết Qatar luôn mở cửa cho các hoạt động hợp tác với Việt Nam. Ông đề nghị hai bên cùng tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác chung và cho rằng sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Qatar, hai nước sẽ ký kết nhiều văn kiện quan trọng, tạo nền tảng để làm sâu sắc qua hệ hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Ảnh: VGP.

Tuy nhiên, quan hệ hai nước không chỉ dừng lại ở các văn kiện này mà hai bên cần thúc đẩy các cơ hội hợp tác mới, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư chiến lược mang tầm quốc gia, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn...

Quốc vương Qatar ủng hộ và mong muốn có thêm nhiều công ty Việt Nam đầu tư tại Qatar, nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Qatar.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn tình cảm sâu sắc Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad dành cho Việt Nam; tán đồng với Quốc vương về việc mặc dù quan hệ chính trị hai nước tốt đẹp, song hợp tác kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước.

Thủ tướng đề nghị Quốc vương Qatar tiếp tục quan tâm, ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Qatar, hiện thực hóa quyết tâm và cam kết của lãnh đạo hai bên, trong đó xem xét sớm đàm phán và ký kết các văn kiện quan trọng, tạo khung pháp lý vững chắc cho hợp tác song phương, như: Hiệp định Thương mại tự do, hoặc Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện, Hiệp định Bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng giữa hai nước; thúc đẩy quỹ đầu tư Qatar đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục…

Thủ tướng khẳng định với dân số đông trên 100 triệu dân, Việt Nam có thể bổ sung nguồn lực cho Qatar thông qua tăng cường đưa nhiều lao động chất lương cao sang làm việc tại Qatar; cảm ơn và đề nghị Qatar tiếp tục cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam; khuyến khích hai bên mở rộng hợp tác trong những các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn...

Quang cảnh cuộc hội kiến - Ảnh:VGP

Hai bên nhất trí sớm nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước; tăng cường phối hợp, tham vấn trong các vấn đề khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Qatar và nỗ lực của Quốc vương Tamim Bin Hamad trong việc tìm kiếm các biện pháp gắn kết, trung gian hòa giải trong các vấn đề phức tạp hiện nay.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine, ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, sẵn sàng phối hợp với Qatar trong việc bảo đảm ổn định và hòa bình tại khu vực.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối hai nền văn hóa, thúc đẩy đàm phán và ký kết hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho công dân hai nước; nhất trí giao các bộ, ngành triển khai ngay các cam kết, thỏa thuận trong chuyến thăm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng và lời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Quốc vương Qatar thăm Việt Nam trong năm 2025. Quốc vương Qatar vui vẻ nhận lời và khẳng định mong chờ chuyến thăm Viêt Nam sắp tới.