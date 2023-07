Sacombank đạt hơn 4.700 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 30/6/2023, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 4.755 tỷ, tăng 63,5% so cùng kỳ, đạt 50,1% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 622 ngàn tỷ, tăng hơn 5% so đầu năm, trong đó tài sản có sinh lời tăng 7,5%.

Tổng huy động đạt hơn 549 ngàn tỷ, tăng gần 6%; trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng hơn 10%. Ngân hàng cũng tích cực triển khai các gói cho vay ưu đãi với quy mô hơn 25 ngàn tỷ đồng nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, nhờ đó dư nợ tín dụng đạt hơn 460 ngàn tỷ, tăng gần 5%.

Tổng thu nhập thuần đạt hơn 13.500 tỷ, tăng hơn 20% so cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động được kiểm soát dưới tiến độ theo kế hoạch. Theo đó, tỷ lệ CIR đạt 47,8%, giảm 0,6% so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước trích lập chi phí Đề án đạt gần 6.300 tỷ, tạo điều kiện trích lập ròng hơn 1.500 tỷ dự phòng VAMC. Các chỉ số sinh lời tiếp tục được cải thiện tích cực, ROA và ROE lần lượt đạt 1,26% và 19,03%, tăng 0,35% và 5,2% so với năm trước.

Công tác thu hồi, xử lý nợ xấu tiếp tục được đẩy mạnh với số thu gần 2.700 tỷ nợ gốc và lãi tồn đọng, nâng tổng mức thu hồi xử lý lũy kế từ khi triển khai Đề án lên gần 90 ngàn tỷ. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát dưới 2% và các tỷ lệ an toàn hoạt động luôn được kiểm soát chặt chẽ dưới mục tiêu điều hành.

Bám sát định hướng chiến lược “Tăng tốc chuyển đổi số - Xây dựng hệ sinh thái kinh doanh”, Sacombank tiếp tục triển khai các dự án số hóa toàn diện, thiết lập nền tảng tự động hóa kinh doanh số, nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu, mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ và thanh toán không tiền mặt, ra mắt website mới và các sản phẩm dịch vụ đột phá, đa năng đa tiện ích. Nhờ đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Sacombank tăng gần 371 ngàn khách hàng, trong đó lượng khách hàng thường xuyên giao dịch đạt hơn 8,5 triệu.

Sacombank cũng liên tục được vinh danh với các giải thưởng và danh hiệu quan trọng về hoạt động số như Giải thưởng Sao khuê 2023 cho Dịch vụ thu hộ có đối soát tự động; Giải thưởng Ngân hàng Chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam năm 2023 và Ngân hàng Bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam năm 2023 do tạp chí International Business Magazine bình chọn; Top 10 Doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả ngành Ngân hàng Việt Nam 2023 (VIE10) do Báo Đầu tư công bố…

Sắp tới, Sacombank sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, quyết liệt triển khai các giải pháp để xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng; hoàn thiện dự án Ngân hàng hợp kênh (Omnichanel), tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ lưu trữ, tiếp nhận và xử lý quy trình tự động; triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro; nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng cho khách hàng; nâng cao năng suất lao động và tập trung mọi nguồn lực nhằm tạo bước đột phá trong kinh doanh.

Được biết, từ 20/7/2023, Sacombank chính thức cho ra mắt website Ngân hàng số thế hệ mới theo địa chỉ www.sacombank.com.vn, được thiết kế dựa trên hành trình và trải nghiệm của người dùng, nội dung súc tích, giao diện hiện đại và thân thiện, giúp khách hàng nhanh chóng tra cứu, tìm hiểu thông tin và đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ. Website hoạt động tốt trên hầu hết các thiết bị di động, tương thích mọi trình duyệt, có tích hợp Chatbot để tư vấn, hỗ trợ khách hàng trực tuyến. Khi có nhu cầu về sản phẩm dịch vụ, khách hàng chỉ cần để lại thông tin email và số điện thoại, Ngân hàng sẽ liên hệ ngay để tư vấn.

Sacombank là ngân hàng tiên phong triển khai hệ thống website bằng công nghệ Adobe Experience Manager (AEM Cloud) ở Việt Nam - đây là công nghệ nền tảng trải nghiệm số có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới. Website Sacombank là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược chuyển đổi số của Sacombank nhằm nâng cao trải nghiệm trên các kênh số cho khách hàng. Sacombank sẽ tiếp tục nâng cấp bổ sung thêm nhiều tính năng ưu việt khác cho website trong thời gian tới.