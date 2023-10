SeABank ký hợp đồng chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Tài chính PTF cho AEON Financial Service

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) chính thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SeABank tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) tương đương 100% vốn điều lệ PTF cho AEON Financial Service Co., Ltd. - thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group - tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, với giá chuyển nhượng là 4,3 nghìn tỷ đồng.

Thỏa thuận chuyển nhượng PTF sẽ đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông cũng như nâng cao năng lực tài chính của SeABank.

Công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) thành lập vào tháng 10/1998, là một trong những tổ chức tín dụng phi ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam và được SeABank nhận chuyển nhượng 100% vốn góp từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vào năm 2018.

Sau khi chuyển giao cho SeABank và tiến hành tái cơ cấu, PTF đã tập trung xây dựng và cung cấp nhiều loại hình cho vay với thủ tục nhanh gọn; đa dạng hóa sản phẩm với lãi suất cho vay hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đa dạng từ khách hàng.

Bên cạnh đó, PTF còn tập trung phát triển mạng lưới, mở rộng đối tác kinh doanh, đặc biệt ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển sản phẩm dịch vụ, số hóa quy trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Để đảm bảo cơ chế vận hành an toàn và lành mạnh, PTF cũng đã tiến hành kiện toàn chất lượng đội ngũ nhân sự, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị. Hiện tại PTF có vốn điều lệ 1.550 tỷ đồng, tổng số nhân sự gần 2.000 nhân sự và phục vụ gần 200.000 khách hàng tại 30 tỉnh thành phố trên cả nước.

Việc chuyển nhượng 100% vốn góp của PTF cho AEON Financial Service sẽ giúp SeABank có thêm nguồn lực để tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở các phân khúc trọng tâm, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Sau khi ký kết hợp đồng, hai bên sẽ xin ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cũng như sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng.