Sự kiện ra mắt phân khu The Ambi tạo sức hút lớn tại Cần Thơ

Ngày 27/12/2020, Tập đoàn KITA Group giới thiệu phân khu The Ambi thuộc đại đô thị Ngôi Sao - Stella Mega City tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Sự kiện thu hút sự quan tâm của hơn 1.300 khách hàng, với hàng trăm sản phẩm được giao dịch thành công.

Ngay tại chương trình, các sản phẩm của phân khu The Ambi đã "cháy giỏ hàng" nhờ nhiều chính sách ưu đãi áp dụng tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn KITA Group cho biết: "Trong khu đại đô thị này chúng tôi quy hoạch và phát triển rất nhiều phân khu, trong đó phân khu The Ambi là một trong những phân khu nổi bật và thu hút sự quan tâm rất lớn từ các khách hàng và nhà đầu tư khi hội tụ 5 giá trị cốt lõi như: không gian sống xanh, vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch, ý tưởng thiết kế độc đáo, số lượng sản phẩm giới hạn nên dễ dàng gia tăng giá trị đầu tư. KITA Group tin rằng phân khu The Ambi sẽ mang đến cho quý khách hàng và nhà đầu tư một không gian sống đẳng cấp, một cơ hội đầu tư sinh lời an toàn và hiệu quả."

Phân khu The Ambi sở hữu vị trí đắc địa khi cách trung tâm hành chính quận Bình Thủy chỉ 100m, kết nối với sân bay Quốc tế Cần Thơ chỉ 3 phút di chuyển. The Ambi được phát triển bởi Tập đoàn KITA Group - một trong những tập đoàn bất động sản có uy tín trên thị trường nên tính pháp lý của dự án luôn được đảm bảo.

Điểm khác biệt về mặt kiến trúc của The Ambi so với các dự án khác đó chính là ý tưởng thiết kế "Heritage of Lights" (Di sản Ánh sáng) với 3 điểm nhấn về mặt kiến trúc bao gồm: Cổng Ánh sáng, Đại lộ Ánh sáng, Hồ Ánh sáng và thừa hưởng trọn vẹn không gian xanh từ khu đại đô thị Ngôi Sao - Stella Mega City.Ngoài ra, số lượng sản phẩm rất giới hạn sẽ đảm bảo gia tăng giá trị đầu tư lâu dài và cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư lướt sóng khi đặt niềm tin vào The Ambi.

Bên cạnh sự chỉn chu về không gian quy hoạch và kiến trúc hạ tầng, KITA Group còn kiến tạo những đặc quyền sống cho cư dân The Ambi thông qua việc hình thành hệ thống tiện ích, dịch vụ thương mại, phúc lợi cộng đồng như: Trung tâm thương mại đáp ứng nhu cầu mua sắm và giải trí, hệ thống giáo dục liên cấp đạt chuẩn chất lượng, hệ thống y tế hiện đại, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khu thể dục thể thao đa dạng với nhiều công viên cây xanh, phòng tập gym và học viện Golf chuẩn quốc tế đầu tiên tại Cần Thơ.

Anh Trần Minh Nghĩa (khách hàng ngụ tại Cần Thơ) cho biết, đã lựa chọn giao dịch hai sản phẩm ngay tại sự kiện vì nhu cầu thực và tận dụng chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong ngày 27/12 này để tiết kiệm số vốn ban đầu.

The Ambi mang tầm vóc của một khu đô thị tương lai, một nơi đáng sống với những công trình kiến trúc đặc sắc, cộng đồng dân trí cao, tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ để hướng tới một cuộc sống hạnh phúc giữa chốn đô thị năng động, phồn vinh.