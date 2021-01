Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sở hữu tài sản bao nhiêu?

Sau gần 5 thập kỷ trên chính trường Mỹ, ông Joe Biden vừa chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ sau khi tuyên thệ nhậm chức hôm 20/1. Trong suốt sự nghiệp chính trị, ông từng trải qua nhiều vị trí từ thượng nghị sĩ cho tới phó tổng thống và tích lũy được khối tài sản không nhỏ.

Theo thống kê của Forbes, tân tổng thống Mỹ sở hữu tài sản hơn 9 triệu USD. Cùng với vợ mình, Đệ nhất phu nhân Jill Biden, tài sản của ông Biden bao gồm 2 căn nhà ở bang Delaware trị giá 4 triệu USD, các khoản đầu tư trị giá 4 triệu USD và trợ cấp hưu trí liên bang hơn 1 triệu USD.

Dù công việc của chính trị gia mang lại cho ông Biden nguồn thu nhập ổn định, phần lớn tài sản của ông đến từ các hợp đồng xuất bản sách và diễn thuyết. Năm 1979, ông Biden có mức lương khởi điểm 42.500 USD/năm khi bắt đầu phục vụ tại thượng viện và rời khỏi đây vào năm 2009 với mức lương 169.300 USD/năm. Với cuơng vị phó tổng thống hai nhiệm kỳ dưới thời cựu Tổng thống Barrack Obama, mức lương của ông tăng lên 230.700 USD. Và giờ đây, khi trở thành tổng thống Mỹ, ông nhận mức lương 400.000 USD/năm.

Với cuốn tự truyện đầu tiên có tựa đề "Promises to Keep", ông Biden nhận được 71.000 USD tiền bản quyền sách in và 9.500 USD bản quyền sách nói trong lần xuất bản năm 2008.

Tuy nhiên, sau khi rời vị trí phó tổng thống Mỹ, thu nhập từ sách của ông Biden tăng vọt. Trong khoảng thời gian từ năm 2017-2019, ông kiếm được hơn 15 triệu USD, theo nguồn từ các báo cáo thuế. Con số này bao gồm 8 triệu USD từ các hợp đồng sách, 1,8 triệu USD từ các sự kiện giới thiệu sách, 2,4 triệu USD tiền phí diễn thuyết và 775.000 USD từ Đại học Pennsylvania với cương vị giáo sư thực hành tại Trung tâm Ngoại giao và Gắn kết Toàn cầu Penn Biden.

Sự nghiệp chính trị của ông Biden trải dài gần 5 thập kỷ, bắt đầu vào năm 1972 khi ông được bầu làm thượng nghị sĩ bang Delaware. Khi đó ông mới 29 tuổi, trở thành một trong những thượng nghị sĩ trẻ nhất trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra chỉ vài tuần sau đó, khi vợ đầu và con gái sơ sinh của ông qua đời trong một vụ tai nạn, còn hai con trai bị thương nặng. Đây là sự kiện có sức ảnh hưởng lớn tới con đường chính trị của Biden, khiến ông quyết định di chuyển bằng tàu hàng ngày từ Delaware lên Thượng viện ở Washington để làm việc.

Trong suốt thời gian phục vụ tại Thượng viện, ông Biden giữ nhiều vị trí khác nhau bao gồm chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Ông từng hai lần ra tranh cử tổng thống, vào năm 1988 và 2008. Sau đó, ông giữ chức phó tổng thống dưới chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama năm 2009 và 2017.