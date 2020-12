Tập đoàn Bảo Việt 10 năm liên tục dẫn đầu tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết

Tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và báo Ðầu tư đồng tổ chức, vượt qua hàng trăm báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) tiếp tục dẫn đầu với 2 hạng mục: Giải Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất (nhóm vốn hóa lớn) và giải Nhì Báo cáo phát triển bền vững.



Công ty Chứng khoán Bảo Việt - đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt cũng được ghi nhận trong Top 10 Báo cáo thường niên nhóm vốn hóa vừa.

Không chỉ đổi mới, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển bền vững, duy trì chuẩn mực trong quản trị giúp Bảo Việt luôn giữ vững vị trí doanh nghiệp đầu ngành. Đây cũng đồng thời là kết quả từ việc doanh nghiệp đã xây dựng cho mình chiến lược phát triển bền vững từ hàng chục năm trước đây, cũng như xây dựng cho mình một hệ sinh thái số, một nền tảng công nghệ thông tin, sẵn sàng đón đầu công nghệ 4.0.

PHÁT HÀNH BÁO CÁO SMART REPORT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Tinh thần "Học hỏi - Vận dụng - Sáng tạo" đã được đưa vào định hướng kinh doanh của Bảo Việt với mục đích tiếp tục nắm bắt các xu hướng về công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, nghiên cứu ra mắt chuỗi sản phẩm tích hợp đa dạng và ưu đãi vượt trội cho khách hàng.



Với tinh thần đó, Báo cáo thường niên 2019 của Bảo Việt cũng tiên phong tích hợp ứng dụng đa nền tảng (Android - IOS Applications), QR code, Digital platforms để mang đến trải nghiệm mới và thuận tiện cho nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng… trong việc truy cập và nắm bắt thông tin.

Để tạo được sự khác biệt, ấn tượng cho Báo cáo thường niên năm nay, bên cạnh việc tăng cường sử dụng công nghệ Smart PDF để tạo sự sinh động và thay đổi cách tiếp cận cho người đọc, báo cáo còn tăng cường sử dụng infographics để làm nổi bật thông điệp chính. Bên cạnh đó, báo cáo ứng dụng các tính năng của Power BI để hỗ trợ việc phân tích và trình bày số liệu, đặc biệt được áp dụng đối với mục báo cáo liên quan đến KPIs, báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình đầu tư.

Báo cáo của Bảo Việt tăng cường sử dụng infographics để làm nổi bật thông điệp chính

Báo cáo phát triển bền vững 2019 được triển khai độc lập và song hành cùng Báo cáo thường niên 2019, áp dụng Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững và gắn kết 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs) trong chiến lược của Bảo Việt. Cùng với việc thực hiện kiểm toán các chỉ tiêu tài chính bởi kiểm toán Ernst & Young, các chỉ tiêu phi tài chính trong báo cáo cũng được đảm bảo bởi Kiểm tra - Kiểm toán Nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Sau khi được Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ vinh danh, các báo cáo của Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được đánh giá cao tại cuộc bình chọn uy tín trong nước.

LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 3 TĂNG TRƯỞNG 29,4%

Nhờ những nền tảng xây dựng trong dài hạn, cũng như chính sách ứng phó linh hoạt, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, Bảo Việt đã đạt được kết quả đáng khích lệ. 9 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 35.461 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.122 tỷ đồng, hoàn thành 95,1% kế hoạch năm. Tính riêng Quý 3/2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 473 tỷ đồng, tăng trưởng 29,4% so với cùng kỳ.

Riêng về cổ tức, trong thời điểm này, không ít doanh nghiệp đã phải "lỗi hẹn" cổ tức với cổ đông, tuy nhiên BVH vẫn dành gần 600 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt vào tháng 11 vừa qua. Đây được cho là mức chi trả cao nhất trong ngành bảo hiểm. Từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông của BVH lên tới gần 9.000 tỷ đồng bằng tiền mặt, liên tục gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Để thích ứng với trạng thái "bình thường mới", đặt mục tiêu giảm thiểu tiếp xúc xã hội, nâng cao tinh thần ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, Bảo Việt ra mắt nền tảng kỹ thuật số bao gồm: website thương mại điện tử, shop bán hàng trực tuyến, hệ thống Bảo Việt Digital… Hệ sinh thái số giúp khách hàng gia tăng trải nghiệm và dễ dàng mua trực tuyến các sản phẩm của Bảo Việt một cách nhanh gọn và an toàn nhất qua trang: eshop.baoviet.com.vn.