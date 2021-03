Tesla chính thức cho phép khách hàng mua xe bằng tiền ảo Bitcoin

Chia sẻ trên Twitter cuối ngày 23/3, tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla, thông báo giờ đây khách hàng tại Mỹ có thể mua xe điện của hãng này bằng tiền ảo Bitcoin.

Musk cũng cho biết thêm rằng khách hàng của Tesla tại các quốc gia khác có thể bắt đầu thanh toán bằng Bitcoin "vào một thời điểm trong năm nay". Dù vậy, ông không nêu cụ thể đây là các quốc gia nào.

Để chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán, Musk cho biết Tesla sẽ sử dụng một "phần mềm nội bộ mã nguồn mở". Ông cũng tiết lộ Tesla "sẽ trực tiếp vận hành nút (node) của tiền ảo Bitcoin". Đây là các thiết bị máy tính trên mạng lưới của tiền ảo Bitcoin được dùng để xác thực giao dịch và tránh tình trạng tiền bị chi hai lần.

Thông tin này được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi hãng xe điện Mỹ tiết lộ đã đầu tư 1,5 tỷ USD mua Bitcoin và tuyên bố sẽ sớm chấp nhận tiền ảo này làm phương thức thanh toán cho khách hàng của mình.

Với tuyên bố mới, Tesla trở thành hãng xe đầu tiên tại Mỹ chấp nhận thanh toán bằng tiền ảo. Cũng trong tháng này, Tesla gây sốc khi đổi chức danh Giám đốc tài chính thành "Bậc thầy tiền ảo" (Master of Coin), còn chức danh Giám đốc Điều hành (CEO) thành "Technoking of Tesla".

Khách hàng của Tesla giờ đây có thể mua xe bằng Bitcoin - Ảnh: AP

Trong khi "Master of Coin" có thể giải nghĩa là "bậc thầy về các loại tiền", chức danh "Technoking of Tesla" của Elon Musk khiến nhiều người khó hiểu. Technoking được một số người giải nghĩa là "bùng nổ công nghệ".

Theo các nhà phân tích, việc đổi chức danh này cho thấy Tesla nhiều khả năng sẽ tiếp tục đầu tư vào Bitcoin trong những năm tới.

Vài tháng gần đây, ngoài Tesla, nhiều công ty nổi tiếng cũng bắt đầu quan tâm và đầu tư Bitcoin. Tháng 10 năm ngoái, hãng phần mềm Square Inc. của tỷ phú Jack Dorsey (người sáng lập Twitter) cũng chi 50 triệu USD mua Bitcoin. Ngân hàng Bank of New York Mellon Corp. cho biết sẽ bắt đầu xem Bitcoin như các tài sản tài chính khác, còn Mastercard Inc. tuyên bố sẽ đưa Bitcoin vào hệ thống thanh toán quốc tế của mình trong năm nay.

Mới đây, tỷ phú dầu lửa Kjell Inge Rokke bày tỏ quan điểm ủng hộ Bitcoin. Công ty Aker ASA của Rokke đang mở một bộ phận mới để tiếp cận tiềm năng của tiền ảo. Trong khi đó, công ty ứng dụng chụp ảnh Trung Quốc Meitu nói sẽ đầu tư vào hai đồng tiền ảo Ether và Bitcoin.

Trong phiên giao dịch ngày 24/3, giá Bitcoin đứng ở mức 56.286 USD, tăng 4,24% so với 24h trước. Tính từ đầu năm 2021, tiền ảo này đã tăng hơn 93% giá trị, sau khi tăng gần 400% trong năm ngoái.