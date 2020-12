Thị trường tuyển dụng sôi động sau dịch Covid - 19

Thực tế cho thấy, tác động tiêu cực của đại dịch covid - 19 đối với thị trường lao động đã khiến nhiều gia đình mất thu nhập. Điều này không những dẫn đến những biến động trên thị trường lao động, mà tác động của nó còn mang tính xã hội.

ĐẠI DỊCH COVID - 19 KHIẾN NHIỀU LAO ĐỘNG LAO ĐAO



Trong các khu vực kinh tế, ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nhất với 72% lao động bị tác động, khu vực công nghiệp và xây dựng có 67,8% lao động bị ảnh hưởng còn khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 25,1%. Con số này khiến lực lượng lao động giảm sâu kỷ lục. Số người lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II là 53,1 triệu người, giảm 2,2 triệu so với quý trước và giảm 2,4 triệu người so với cùng kỳ.

Những biến động trên thị trường lao động thường dẫn đến việc sa thải nhân viên, thay vì tuyển dụng mới, do đó tình hình việc làm có xu hướng phục hồi chậm sau những cú sốc kinh tế. Những biến động này thường dẫn đến hệ quả lớn hơn khi lao động di cư từ nông thôn và thành thị trở về nhà sau khi mất việc làm; và sau đó không còn muốn tiếp tục với công việc cũ hoặc những công việc này cũng đã không thể tồn tại do doanh nghiệp bị phá sản do ảnh hưởng của đại dịch. Do tính kết nối với nền kinh tế toàn cầu thông qua các quan hệ thương mại và chuỗi giá trị, các biện pháp kiểm soát sự lây lan của dịch Covid - 19 từ bên ngoài lãnh thổ vào nước ta, có thể làm chậm tốc độ phục hồi việc làm trong nước.

Ngoài việc dịch Covid - 19 đã tác động tức thời đến thu nhập trước mắt, thì tình trạng thất nghiệp có thể để lại những hậu quả tiêu cực trong dài hạn. Thất nghiệp không những làm giảm thu nhập, mà có thể làm cho người lao động mất đi kỹ năng nếu không được làm việc. Những ảnh hưởng này đặc biệt nghiêm trọng đối với người lao động không được tiếp cận mạng lưới an sinh xã hội, khiến cuộc sống của họ ngày càng khó khăn hơn khi họ mất đi nguồn thu nhập.

BÙNG NỔ SAU DỊCH, TẬP ĐOÀN TÂN LONG TIẾP TỤC CHIÊU MỘ NHÂN TÀI



Dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Hậu covid - 19, trong khi không ít doanh nghiệp phải cắt giảm nhân viên, cho lao động nghỉ việc luân phiên, thậm chí đóng cửa thì Tập đoàn Tân Long là một trong số ít những đơn vị không những không phải cắt giảm nhân sự mà còn luôn đảm bảo chi trả 100% lương; duy trì các chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên và mở rộng cửa chào đón nhân tài.

Tập đoàn Tân Long mới đây vừa công bố kế hoạch tuyển dụng thêm hơn 1000 nhân sự trong tất cả các ngành nghề hoạt động. Với sự lớn mạnh của Tập đoàn Tân Long cùng với sự bùng nổ trong nhiều lĩnh vực, nhu cầu tuyển dụng của Tập đoàn lên đến hơn 600 nhân sự trong năm 2020 và sẽ tiếp tục tăng tới gần 3.000 trong giai đoạn 2020 – 2025.

Chia sẻ về chiến lược tuyển dụng, đại diện Tập đoàn Tân Long cho biết, lý do Tập đoàn tuyển số lượng lớn nhân sự nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch đẩy mạnh các ngành nghề đang hoạt động của Tập đoàn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Tập đoàn Tân Long kỳ vọng góp phần tạo công ăn việc việc làm cho nhiều lao động và thúc đẩy thị trường trước nguy cơ "chảy máu chất xám" vì phần lớn nhân sự đang chịu cảnh thất nghiệp, không ít người đã phải chuyển ngành để có thêm thu nhập.

CƠ HỘI MỚI CHO ỨNG VIÊN GIA NHẬP NGÔI NHÀ CHUNG TÂN LONG

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, hiện Tập đoàn Tân Long là thương hiệu uy tín trên thị trường nông sản. Từ việc trở thành nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi số 1, mảng đóng góp 80% doanh thu, Tân Long mở rộng kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp như: gạo, điều, thịt heo... Sau gần hai thập kỷ kinh doanh thương mại, Tập đoàn bắt đầu đầu tư lớn vào mảng chế biến và xây dựng thương hiệu cho thị trường gạo nội địa.

Quyết định chuyển hướng kinh doanh từ hóa chất sang cung ứng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Tân Long được đánh giá phù hợp với xu thế phát triển của thị trường. Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam, ước tính quy mô sáu tỉ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng tối thiểu 5% những năm gần đây.

Năm 2018, Tập đoàn Tân Long đã vượt qua nhiều doanh nghiệp nổi tiếng về xuất khẩu gạo trên thế giới, qua đó thắng thầu xuất sang Hàn Quốc gần 130.000 tấn gạo Japonica chất lượng cao, chiếm hơn 60% gạo nhập khẩu tại quốc gia này. Trước đó, năm 2017, Tập đoàn Tân Long là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất thắng thầu cung cấp 50.000 tấn gạo Japonica sang thị trường Philippines.

Công ty đang đầu tư một nhà máy tại Hậu Giang và hiện đang vận hành nhà máy, kho bãi sản xuất gạo có diện tích hơn 3,3 ha tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, với sức chứa 100.000 tấn gạo thành phẩm và dây chuyền lau bóng có tổng công suất 1.000 tấn/ngày.

Có thể nói, với tiềm lực phát triển như hiện nay, Tân Long là cánh cửa mới cho nhiều ứng viên gia nhập vào ngôi nhà chung, Tập đoàn tiếp tục thu hút nhân sự lao động điều hành cho các dự án nhà máy gạo, nhà máy thức ăn chăn nuôi, dự án bản lẻ thực phẩm và các thực phẩm chế biến sản phẩm từ gạo.

Tuy đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng, nhưng Tập đoàn đã đặt ra nhiều tiêu chí tuyển chọn kỹ lưỡng, tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Các nhân sự có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên, song đối với các bạn sinh viên vừa mới tốt nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ và nhận được sự dìu dắt từ Tập đoàn.

Với phương châm đặt con người vào vị trí trung tâm, xem đội ngũ nhân sự là tài sản quý giá nhất, Tập đoàn Tân Long đảm bảo xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, lâu dài cho cán bộ nhân viên, đồng thời tạo cơ hội để nhân viên không ngừng hoàn thiện nhằm phát huy tối đa năng lực của bản thân.