Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Nguyễn Văn Được giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 466/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Được, sinh năm 1968; quê quán tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Địa chất học, Cử nhân Địa chất; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Được đã trải qua các vị trí công tác như: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy huyện Tân Thạch, tỉnh Long An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa VIII và khóa IX; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 465/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Văn Mãi để nhận nhiệm vụ mới.