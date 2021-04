Timo bổ nhiệm ông Nirukt Sapru chính thức trở thành Cố vấn toàn cầu

Ngày 15/4, Timo - nền tảng Ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam chính thức thông báo bổ nhiệm ông Nirukt Sapru - cựu Tổng giám đốc ngân hàng Standard Chartered Việt Nam trở thành Cố vấn Toàn cầu tại Timo từ ngày 1/4/2021.

Với hơn 34 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, thương mại và ngân hàng đầu tư, ông Nirukt là chuyên gia am hiểu rất rõ các thị trường mới nổi ở khắp các châu lục bao gồm Châu Á, Trung Đông, Đông Âu và Mỹ Latinh, kết hợp với kinh nghiệm thực tế trong điều hành và quản lý các doanh nghiệp tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tại thị trường Úc, Châu Âu và Bắc Mỹ. Đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực thương mại và đầu tư tại khu vực châu Âu và châu Á, ông Nirukt từng có thời gian giữ chức vụ Giám đốc Toàn cầu về thị trường mới nổi và Đòn bẩy tài chính (Global Head of Emerging Markets and Leverage Finance) của ngân hàng ABN AMRO tại London.

Gần đây nhất, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam, và khu vực ASEAN & Nam Á. Trong khoảng thời gian đó, nhờ vào sự đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng và phát triển hệ thống bán lẻ kỹ thuật số, Ông Nirukt đã giúp Ngân hàng Standard Chartered trở thành một trong những ngân hàng quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Với am hiểu chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng như kinh nghiệm thực tế trong điều hành quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam và thị trường toàn cầu, ông Nirukt được mong chờ sẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững và đột phá cho Timo cả tại thị trường nội địa cũng như quốc tế.

Theo ông Nirukt, cả ông và Timo đều thống nhất quan điểm và tin tưởng rằng bất kỳ chiến lược nào muốn thành công cũng phải vì khách hàng và lấy khách hàng làm trung tâm. Ông Nirukt cho biết: "Tôi rất vui khi được tham gia cùng với Ông Henry Nguyễn Bảo Hoàng và các cộng sự tại Timo để phát triển và tối ưu hóa sức mạnh của nền tảng thuần kỹ thuật số hiện Timo đang triển khai, từ đó đem lại giải pháp số và những trải nghiệm tài chính mang chất lượng và đẳng cấp thế giới tới cho khách hàng"

Ông Nguyễn Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Timo cho biết: "Trong 10 năm tới sẽ không còn sự khác biệt giữa ngân hàng truyền thống và ngân hàng số. Mục tiêu của Timo là sẽ trở thành một trong những ngân hàng tốt nhất Việt Nam. Ngoài việc củng cố vị thế tại thị trường nội địa, Timo cũng đánh giá cao các cơ hội hợp tác ở thị trường quốc tế. Chúng tôi sẽ luôn cởi mở và sẵn sàng đón nhận những cơ hội hợp tác và đầu tư đến từ những đơn vị, tổ chức quốc tế mà có thể mang lại những giá trị về chiến lược giúp tiếp cận khách hàng ở cả hai phân khúc tài chính và phi tài chính, từ đó tăng khả năng cạnh tranh của Timo trong giai đoạn tiềm năng nhưng cũng nhiều thách thức này.

Timo sẽ phải nhạy bén và đi đầu trong việc nắm bắt các xu hướng phát triển tài chính quốc tế và linh hoạt điều chỉnh để thực sự phù hợp và mang lại hiệu quả tốt nhất với hệ sinh thái ngân hàng số tại Việt Nam. Do đó, ông Nirukt Sapru sẽ đóng vai trò cố vấn, hỗ trợ và trao quyền chính cho ban lãnh đạo cấp cao của Timo, tiếp tục tìm kiếm và bổ nhiệm những vị trí nhân sự cấp cao để hiện thực hóa nguyện vọng trở thành "đối tác tài chính" ưu tiên của khách hàng và cung cấp trải nghiệm tài chính tốt nhất mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tới. Tôi hy vọng Timo sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của lĩnh vực tài chính ngân hàng, góp phần cải thiện trải nghiệm tài chính và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam thông qua các giải pháp kỹ thuật số sáng tạo và linh hoạt."