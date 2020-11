Ưu đãi gửi tiết kiệm với giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng tại HDBank

Giữa một năm kinh tế đầy biến động, nhiều khách hàng lựa chọn gửi tiền tiết kiệm như một phương thức đầu tư an toàn và lên kế hoạch "săn" những ngân hàng có chương trình ưu đãi, vừa có lãi, vừa có quà.

Trong đó, thường niên, HDBank có ít nhất 2 đợt tìm tỷ phú thông qua chương trình ưu đãi gửi tiết kiệm với giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng.

GỬI CÀNG NHIỀU, CƠ HỘI TRÚNG CÀNG CAO

Đầu tháng 11/2020, chị Định Thị Tuyết Nhung giao dịch tại HDBank Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã trúng một sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng khi tham gia chương trình ưu đãi hè 2020 "Có lãi có quà - Cả nhà tỷ phú" dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng với kỳ hạn 1 tháng trở lên tại HDBank.

Trước đó, với chương trình ưu đãi tiết kiệm "Vạn sự như ý - Canh Tý hết ý - Trúng vàng nguyên ký" đầu năm nay của HDBank, chị Huỳnh Thị Thu Hạnh ngụ ở Bình Thuận cũng trúng giải đặc biệt 1 ký vàng SJC.

Bí quyết chung của hai người phụ nữ này cũng như nhiều khách hàng khác là chia tiền gửi ra nhiều sổ để linh hoạt tiết kiệm, chi tiêu và tham gia các chương trình ưu đãi, nhận được mức lãi suất vượt trội cùng những giải thưởng giá trị. Gửi càng nhiều sổ tiết kiệm đồng nghĩa cơ hội trúng thưởng càng cao. Với chiến lược đó, gia đình các chị đã săn được vô số món quà gia dụng tiện ích bên cạnh phần thưởng quá "độc đắc" lên đến 1 tỷ đồng.

Trong nhiều năm qua, HDBank đã thường xuyên triển khai các chương trình ưu và tìm ra hàng loạt tỷ phú tiết kiệm như: khách hàng Nguyễn Trung Toại trúng sổ tiết kiệm trị giá 1 tỉ đồng với chương trình "Gửi tiết kiệm xanh cùng HDBank Tỉ Phú", khách hàng Đinh Thị Hoan trúng quả bóng vàng Futsal 1 ký, anh Nhữ Đình Hiếu và chị Đặng Thị Thu Hương may mắn trúng 1 ký vàng SJC…

SỐNG KHỎE GIỮA MÙA DỊCH NHỜ THÓI QUEN TIẾT KIỆM

Tỷ phú Warren Buffett luôn tâm đắc rằng: "Đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi bạn tiêu tiền, hãy tiêu phần còn lại sau khi bạn tiết kiệm được". Phong cách sống này càng được phổ biến hơn trong năm 2020, khi cả thế giới lẫn nền kinh tế bước vào thời kỳ nhiễu động do dịch Covid-19 cùng những bất ổn của cuộc thương chiến Mỹ - Trung.

Chị Thu Hoài - một tiểu thương tại quận Phú Nhuận (Tp.HCM) chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của lối sống tiết kiệm trong thời điểm này: "Dịch Covid-19 đã khiến gia đình tôi cũng như nhiều bạn bè giảm thu nhập, thậm chí thất nghiệp, giờ mới thấy bài học tiết kiệm thật sự đáng giá. Trong khi một số bạn thường làm tới đâu tiêu tới đó, dẫn đến bội chi so với thu nhập hiện tại hay phải về quê do không thể tiếp tục ở thành phố kiếm việc, tôi vẫn rất an tâm vì còn khoản gửi tiết kiệm ngân hàng, có thể linh hoạt rút ngay khi cần thiết."

Trong bối cảnh đó, với mong muốn đồng hành cùng khách hàng vừa bảo toàn nguồn vốn vừa sinh lời hiệu quả, nhằm tạo khoản dự phòng cho tương lai, HDBank ra mắt nhiều sản phẩm tiết kiệm như Tri ân vàng - Nhận lãi cao, Gửi tiền nhỏ - Lợi ích to, Gửi lại - Lãi cao, An tâm gửi tiền - Nhận liền lộc lớn… cùng các chương trình ưu đãi, đặc biệt là các chương trình tìm kiếm tỷ phú với giải thưởng lên đến hàng tỷ dành khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng với kỳ hạn 1 tháng trở lên.

Tùy từng thời kỳ, HDBank sẽ áp dụng đối với một số kỳ hạn khác để gia tăng thêm lựa chọn cho khách hàng. Khi có nhu cầu sử dụng vốn đột suất, khách hàng có thể dùng sổ tiết kiệm để cầm cố, thế chấp, bảo lãnh vay vốn. Với danh mục sản phẩm tiết kiệm đa dạng, nổi bật, HDBank hy vọng khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Theo ông Trần Quốc Anh - giám đốc khối Khách hàng cá nhân HDBank, tiền gửi ngân hàng tại Việt Nam luôn là kênh đầu tư hấp dẫn cho mọi đối tượng dân cư vì tính hấp dẫn không chỉ đến từ lãi suất mà còn được nhìn nhận qua tính an toàn và tiện lợi về tính thanh khoản. Đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 hiện nay cũng tạo tâm lý cho người dân kinh doanh có phần "rụt rè" hơn, cho nên phân tán tiền "đầu tư" vào tiết kiệm là hợp lý.