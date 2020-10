Vàng trong nước ngược chiều thế giới, USD tự do đi ngang

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu thế tăng nhẹ, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (19/10) có nơi lại hạ so với cuối tuần. Giá USD đi ngang trên cả thị trường tự do và ngân hàng.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 55,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,8 triệu đồng/lượng và 56,3 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với mức giá vào cuối tuần, giá vàng miếng hiện đi ngang hoặc giảm khoảng 50.000-100.000 đồng/lượng tùy theo niêm yết của từng doanh nghiệp.

Giá sản phẩm vàng 999,9 khác bán ra tại các doanh nghiệp kim hoàn lớn vẫn đang rẻ hơn vàng miếng SJC từ 2-2,5 triệu đồng/lượng.

Chẳng hạn, nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 53 triệu đồng/lượng và bán ra là 53,8 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 53,42 triệu đồng/lượng và 54,12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 11h trưa theo giờ Việt Nam tăng 1,5 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York, đứng ở 1.902,2 USD/oz.

Tuần trước, giá vàng thế giới giảm khoảng 1%, chủ yếu do đồng USD mạnh lên. Chỉ số Dollar Index, một thước đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt, tăng 0,7% trong tuần.

Sáng nay tại thị trường châu Á, đồng USD giảm giá nhẹ, với Dollar Index dao động quanh ngưỡng 93,7 điểm. Tuần trước, chỉ số này có lúc đạt 93,9 điểm.

"Giá vàng đang đợi chất xúc tác mới để có thể tăng hay giảm rõ rệt", nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga thuộc FXTM nhận định trên trang MarketWatch, khi nói về việc giá vàng thế giới khá ổn định quanh ngưỡng 1.900 USD/oz thời gian gần đây.

"Nếu giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.890 USD/oz, giá vàng có thể tăng lên ngưỡng 1.935 USD/oz, rồi 1.965 USD/oz", ông Otunuga nhận định. "Nếu giảm dưới 1.890 USD/oz, giá vàng có thể rớt về ngưỡng hỗ trợ chủ chốt tiếp theo là 1.858 USD/oz", ông Otunuga nói về yếu tố kỹ thuật của vàng ở thời điểm này.

Trong dài hạn hơn, các chuyên gia tin vào khả năng giá vàng vượt xa vùng 1.900 USD/oz do mối lo gia tăng về bệnh dịch và Quốc hội Mỹ đạt nhất trí về một gói kích cầu lớn cho nền kinh tế nước này. Môi trường với nhiều nỗi sợ hãi và một lượng tiền mặt lớn được bơm ra là lý tưởng cho giá kim loại quý - kênh đầu tư an toàn và chống lạm phát hữu hiệu.

Giá vàng thế giới quy đổi hiện tương đương khoảng 53,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ 2,8-3 triệu đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.220 đồng (mua vào) và 23.250 đồng (bán ra), không thay đổi so với cuối tuần nhưng tăng 5 đồng/USD so với hôm thứ Sáu. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết đi ngang ở mức 23.090 đồng và 23.270 đồng, tương ứng giá mua và bán.