VinID giành 2 giải thưởng trong Top 10 doanh nghiệp ICT Việt Nam

Ngày 14/12/2020, Công ty Cổ phần OneID (thuộc One Mount Group) đã vinh dự nhận 2 giải thưởng trong Top 10 doanh nghiệp ICT Việt Nam do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn. Đây là ghi nhận về sự đột phá của One Mount Group với sản phẩm ứng dụng VinID, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghệ Việt Nam.

Trong lễ trao giải "Top 10 Doanh nghiệp ICT Việt Nam", Công ty Cổ phần OneID (thành viên của Tập đoàn One Mount Group) giành giải ở 2 hạng mục quan trọng là Top 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính (FINTECH) và Top 10 doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup).

Đây là giải thưởng thường niên uy tín do Hiệp Hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam - VINASA tổ chức từ năm 2014. Để được vinh danh, các doanh nghiệp sẽ phải trải qua quy trình đánh giá khắt khe gồm 3 vòng: sơ tuyển hồ sơ, thuyết trình thẩm định thực tế và bình chọn chung tuyển bởi Hội đồng chuyên môn gồm 41 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên cả nước.

OneID được Hội đồng chuyên môn đánh giá là một trong những doanh nghiệp có vai trò tiên phong trong việc phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam, bắt kịp những xu hướng mới nhất của quốc tế và tự định vị hướng đi cho bản thân mình. OneID cũng được nhận định sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong chương trình thúc đẩy chuyển đổi số, phổ cập công nghệ tại Việt Nam trong tương lai.

Trong năm 2020, VinID đã có những bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Ví điện tử VinID Pay trở thành công cụ thanh toán chính của hàng triệu lượt người dùng với hàng loạt dịch vụ thông dụng gồm đi chợ online, thanh toán điện, nước, truyền hình, Internet, mua bảo hiểm, vé xe, thanh toán tại các cửa hàng tạp hóa là đối tác VinShop.

Là một công ty khởi nghiệp, VinID có tốc độ phát triển và mức độ nhận diện thương hiệu tốt bậc nhất tại Việt Nam hiện nay. Với năng lực am hiểu người dùng, ra mắt sản phẩm nhanh, cá nhân hoá các sản phẩm dịch vụ tới người tiêu dùng, VinID tiếp cận chính xác tập khách mục tiêu, mang lại trải nghiệm số hoàn hảo cho khách hàng.

Trước đó, vào tháng 9/2020, ví điện tử VinID Pay đã giành giải thưởng "Ví điện tử thân thiện với người dùng" cho tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn. Tháng 10/2020, VinID trở thành ứng dụng "đi chợ online" được yêu thích nhất theo kết quả khảo sát của Trung tâm tin tức VTV24. Tháng 11/2020, ví điện tử VinID Pay đạt chứng nhận bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất (Level 1).

VinID khởi nguồn là chương trình chăm sóc khách hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam của Tập đoàn Vingroup. Tới nay, VinID đã triển khai những hàng loạt mô hình, công cụ mới giúp kết nối người dùng tới các hệ sinh thái số với hơn 10 triệu người dùng.

VinID đi theo mô hình công ty tài chính công nghệ, lấy hành vi, trải nghiệm của khách hàng làm trọng tâm và công nghệ làm nền tảng. Sứ mệnh của VinID là phát triển ứng dụng hiện đại, đẳng cấp quốc tế, phục vụ mọi nhu cầu cuộc sống của người Việt.