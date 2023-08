AlphaGroup hợp tác FPT IS triển khai giải pháp xác thực số FPT.IDCheck

Đây là dự án mang tính tiên phong trong việc ứng dụng giải pháp xác thực căn cước công dân gắn chip cho ngành công chứng.

Vừa qua, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và Chuyển đổi số AlphaGroup (AlphaGroup) đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm số hóa nền tảng công chứng bằng giải pháp xác thực căn cước công dân gắn chip FPT.IDCheck và phần mềm SmartDoc.

Trong gần 10 năm hình thành và phát triển, AlphaGroup là công ty đầu tư công nghệ nền tảng cho các doanh nghiệp với hơn 100 đối tác khách hàng tại đa dạng lĩnh vực. Hiện nay, AlphaGroup đang cung cấp Phần mềm soạn thảo văn bản, tự động số hóa mang tên SmartDoc cho khoảng 200 văn phòng công chứng trên toàn quốc.

Dựa vào nền tảng đó, AlphaGroup bắt tay FPT IS triển khai tích hợp giải pháp FPT.IDCheck cùng phần mềm SmartDoc. Thông qua ứng dụng FPT.IDCheck cùng thiết bị đọc căn cước công dân gắn chip FPT.IDReader, mọi thông tin của khách hàng sẽ được trích xuất nhanh chóng và chính xác tuyệt đối chỉ trong vài giây.

Đồng thời, thông tin sẽ được tự động điền vào các trường tương ứng trên hệ thống SmartDoc, giúp tối ưu thao tác, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình nhập liệu. Đặc biệt, khi phát hiện vấn đề như giả mạo, hư hỏng thẻ căn cước công dân gắn chip, hệ thống có thể tự động đưa ra cảnh báo tới người dùng.

Hiện nay, trong bối cảnh tội phạm thông tin ngày một gia tăng, các văn phòng công chứng đang phải đối mặt với nguy cơ “công chứng nhầm”. Điều này gây thiệt hại lớn cho các văn phòng công chứng khi phải đối mặt với nhiều nguy cơ về pháp lý.

Trước thực tế đó, hướng tới việc tối ưu hóa quá trình xác thực danh tính và thông tin khách hàng, ngăn ngừa rủi ro pháp lý trong quá trình truy xuất thông tin từ thẻ căn cước công dân gắn chip, AlphaGroup đã quyết tâm đưa vào ứng dụng FPT.IDCheck tích hợp cùng phần mềm SmartDoc cho hơn 200 văn phòng công chứng và các khách hàng của doanh nghiệp.

Ông Lê Thanh Nhuận - Tổng giám đốc AlphaGroup khẳng định việc ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình xác thực tại các văn phòng công chứng là trọng tâm của công ty: “Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác cùng FPT IS - công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, triển khai giải pháp chống giả mạo xác thực số FPT.IDCheck, tích hợp cùng SmartDoc.

Với nền tảng công nghệ sẵn có từ phần mềm SmartDoc, AlphaGroup hy vọng việc ứng dụng FPT.IDCheck sẽ kiến tạo ‘xung lực’ quan trọng giúp các khách hàng của công ty hoàn thiện các tiêu chuẩn về xác thực thông tin, định danh khách hàng, tối ưu hóa nghiệp vụ công chứng. Từ đó, ngăn ngừa rủi ro pháp lý khi dữ liệu trên thẻ được xác thực thông qua Bộ Công an, mang lại kết quả chính xác, minh bạch cho các tổ chức, cá nhân, nhà nước và các chủ thể có liên quan.

Đồng thời, việc tích hợp phần mềm SmartDoc cùng với thiết bị quét căn cước công dân gắn chip còn giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm kinh phí trong công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ và giảm thiểu tình trạng nhập sai thông tin, giúp tăng cường tính hiệu quả, góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số quốc gia”.

Đại diện đơn vị triển khai, ông Đặng Trường Thạch - Phó Tổng giám đốc FPT IS nhấn mạnh: “FPT IS rất vinh dự khi được đồng hành cùng AlphaGroup tiên phong thực hiện dự án số hóa cho các văn phòng công chứng với giải pháp FPT.IDCheck tích hợp cùng SmartDoc. Chúng tôi hy vọng với độ chính xác lên tới 100%, FPT.IDCheck sẽ trở thành công cụ đắc lực cho các văn phòng công chứng trong việc đảm bảo tính xác thực, bảo mật thông tin tối đa, nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Là đơn vị đi đầu song hành cùng Chính phủ hiện thực hóa Đề án 06/CP, cùng kinh nghiệm triển khai các giải pháp xác thực cho đa dạng khách hàng, chúng tôi cam kết triển khai toàn diện, hiệu quả giải pháp FPT.IDCheck cho các khách hàng của AlphaGroup, đưa sự hợp tác đi tới thành công”.

Hiện nay, FPT IS là một trong số ít các đơn vị tại Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về công nghệ và bảo mật, được Bộ Công an cấp phép cung cấp dịch vụ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip. Tháng 9/2022, FPT IS đã ký kết hợp tác cùng Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) - Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an) để triển khai giải pháp FPT.IDCheck rộng rãi trên cả nước.

FPT.IDCheck - giải pháp xác thực dữ liệu thẻ căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt với độ chính xác 100%, cùng FPT.IDReader - thiết bị đọc thẻ căn cước công dân gắn chip được đánh giá là giải pháp có tiềm năng phát triển vượt trội, khi đáp ứng nhu cầu xác thực định danh ngày một tăng cao tại đa dạng lĩnh vực: Ngân hàng - Tài chính, Bảo hiểm, Thương mại điện tử, Bất động sản…, cũng như tại bất kỳ các doanh nghiệp, đơn vị nào có nhu cầu định danh như: trường học, văn phòng công chứng, bệnh viện…

Trong giáo dục, hơn 20.000 thí sinh được thực hiện xác thực bằng căn cước công dân gắn chip khi tham gia kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2023.

Trong y tế, 300 bệnh viện, hơn 100.000 người bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế cho hoạt động khám chữa bệnh, tiết kiệm 10.000 ngày công/năm để đối chiếu thủ công giữa thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân. 11 tổ chức, ngân hàng tài chính ứng dụng việc xác thực khách hàng qua FPT.IDCheck cho các dịch vụ tạo mở tài khoản hoặc vay từ xa, giúp thúc đẩy mạnh mẽ ngân hàng số.

