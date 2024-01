Bảo hiểm VietinBank - VBI lọt TOP 1 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có hiệu quả kinh doanh cao nhất

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM AN TOÀN, HIỆU QUẢ

Tới tham dự Hội nghị có sự hiện diện của ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bà Bùi Thị Thanh Xuân - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành cùng các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Phó Giám đốc các Ban Trụ Sở chính/CTTV/PGD và các Trưởng phòng Kế toán Hành chính tại CTTV/PGD.

Tại Hội nghị, bà Bùi Thị Thanh Xuân - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành gửi đến toàn thể Hội nghị báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2023. Cuộc khủng hoảng trên truyền thông, khủng hoảng niềm tin người tiêu dùng trong ngành bảo hiểm và những khó khăn chung của nền kinh tế đã để lại dư chấn nặng nề cho các công ty bảo hiểm, gây những tác động không hề nhỏ tới hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm VietinBank. Nhưng vượt lên tất cả, với định hướng sáng suốt của Ngân hàng VietinBank, sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo cùng sự đồng lòng hướng về mục tiêu chung của toàn thể cán bộ nhân viên, Bảo hiểm VietinBank vững vàng tiến bước và ghi nhận nhiều kết quả khởi sắc.

Theo đó, tổng doanh thu tăng trưởng 23% so với năm 2022; lợi nhuận tăng trưởng 43,4%, hoàn thành trên 100% so với kế hoạch. Đặc biệt, Bảo hiểm VietinBank - VBI tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE tăng ở mức hơn 18%, thăng hạng lọt Top 1 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có hiệu quả kinh doanh cao nhất năm 2023 (tăng 1 bậc so với năm 2022). Đặc biệt, Bảo hiểm VietinBank giữ vững Top 8 thị phần và thăng hạng trong TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Đối với hệ thống Ngân hàng VietinBank, Bảo hiểm VietinBank - VBI tiếp tục duy trì vị thế là một trong những công ty con có đóng góp nổi bật, ngày càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng trong hệ sinh thái của Ngân hàng VietinBank.

Năm 2023 Bảo hiểm VietinBank đã được ghi danh với nhiều giải thưởng danh giá: Top 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2023 (tăng 04 bậc so với năm 2022); Top1 ngành Bảo hiểm, thứ hạng 8/100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023; Top15 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc - Khối doanh nghiệp vừa do Anphabe xếp hạng; Công ty bảo hiểm phi nhân thọ có ứng dụng Công nghệ Thông tin - Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2023,...

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ghi nhận những nỗ lực và sự đoàn kết của tập thể Ban Lãnh đạo, người lao động trong toàn hệ thống. Điều này đã góp phần vào sự thành công chung của Tổng Công ty trong năm 2023 khi hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh doanh của Ban Lãnh đạo Ngân hàng VietinBank, Hội đồng Quản trị và các cổ đông giao phó. Hướng tới năm mới, ông nhấn mạnh trong năm 2024 Bảo hiểm VietinBank - VBI tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ gắn liền với sự phát triển bền vững, đảm bảo hiệu quả hoạt động; tăng hiệu quả khai thác kênh bán; chú trọng nâng tầm chất lượng đồng bộ từ sản phẩm, đội ngũ kinh doanh và kênh phân phối...

Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của các Ban TSC/CTTV/PGD đã đạt được trong năm 2023 vừa qua.

Trong khuôn khổ của Hội nghị diễn ra phần trao giải cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Chương trình đã vinh danh 8 đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc, 22 đơn vị có thành tích xuất sắc, 6 đơn vị về đích sớm, 5 đơn vị và lãnh đạo xuất sắc toàn diện, 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác hoàn thành lợi nhuận và 2 đơn vị có thành tích bứt phá trong công tác kiểm soát bồi thường.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã bàn thảo về các chủ đề thiết thực như: Công tác Quản trị rủi ro và Kiểm soát chi phí bồi thường, Phát động phong trào thi đua khen thưởng, Định hướng Phân khúc khách hàng Doanh nghiệp & Cá nhân,... Đặc biệt diễn ra Hội nghị Người lao động của Công đoàn Bảo hiểm VietinBank. Trong năm vừa qua, Công đoàn Bảo hiểm VietinBank và các Công đoàn cơ sở đã tập trung triển khai nhiều phong trào thi đua với những tiêu chí cụ thể, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Bảo hiểm VietinBank và 35 năm thành lập Ngân hàng VietinBank.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2024.

Kết thúc Hội nghị, toàn Tổng Công ty cam kết đồng lòng cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh năm 2024, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản trị phòng ngừa các rủi ro trong hoạt động bán bảo hiểm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh và tăng trưởng bền vững, tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong hoạt động chi trả bồi thường, cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm của khách hàng…