TPBank duy trì đà tăng trưởng bền vững, lợi nhuận 6 tháng vượt 4.100 tỷ đồng

Cổ phiếu TPB ở mức định giá hấp dẫn, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư trong và ngoài nước với nhiều phiên tăng giá tốt.

DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG VÀ LỢI NHUẬN TÍCH CỰC, TIẾN SÁT CÁC MỤC TIÊU NĂM 2025

TPBank tiếp tục củng cố vị thế là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng bền vững hàng đầu, khi tổng tài sản tính đến giữa năm 2025 đạt gần 428.600 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch cả năm và tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Sự mở rộng đồng bộ về quy mô tài sản và mạng lưới hoạt động đã tạo nền tảng vững chắc, sẵn sàng cho những bứt phá mạnh mẽ trong nửa cuối năm.

Cùng với đó, dư nợ tín dụng cũng ghi nhận kết quả nổi bật, đạt gần 293.500 tỷ đồng - tương đương 93% kế hoạch năm, tăng hơn 31% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt trên 285.500 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng tín dụng ở mức 11,7%, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như bán lẻ, bất động sản và tài chính tiêu dùng - những mảng mang lại biên lợi nhuận cao và khả năng sinh lời ổn định.

TPBank cũng duy trì hiệu quả quản trị vốn và thanh khoản với tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 77%, phản ánh sự cân đối hợp lý giữa tăng trưởng tín dụng và an toàn thanh khoản. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) được giữ vững trên 12%, vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước, cho thấy sức chống chịu tài chính mạnh mẽ. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với giới hạn cho phép, góp phần giữ vững sự ổn định và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng.

Song song với chiến lược phát triển linh hoạt, thận trọng và tối ưu hóa nguồn lực, lợi nhuận trước thuế của TPBank trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện năng lực vận hành hiệu quả và triển vọng tích cực trong những quý còn lại của năm.

HỆ SINH THÁI SỐ MỞ RỘNG, NỀN TẢNG VỮNG VÀNG, NGUỒN THU ĐA DẠNG

Tiếp nối đà tăng trưởng ấn tượng trong hoạt động tín dụng, TPBank còn cho thấy sự chủ động trong việc mở rộng nền tảng huy động vốn và phát triển hệ sinh thái tài chính số. Trong 6 tháng đầu năm, tổng huy động của ngân hàng đã đạt gần 377.500 tỷ đồng, tăng mạnh 19% so với cùng kỳ năm ngoái, là nền tảng quan trọng giúp TPBank củng cố thanh khoản và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng bền vững.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng lên gần 23%, cho thấy hiệu quả rõ rệt từ chiến lược phát triển ngân hàng số và niềm tin ngày càng lớn từ khách hàng vào hệ sinh thái dịch vụ của TPBank.

Theo đánh giá từ VCBS, chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số của TPBank đã giúp gia tăng CASA một cách ổn định, trong khi MBS Research ghi nhận TPBank là một trong những ngân hàng có lợi thế nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng số, nhờ nền tảng công nghệ hiện đại, khả năng tiếp cận khách hàng trẻ tốt và định vị thương hiệu rõ ràng trong mảng bán lẻ.

Không chỉ phát triển chiều rộng, TPBank còn tập trung gia tăng chất lượng tăng trưởng thông qua chiến lược đa dạng hóa nguồn thu nhập. Các báo cáo phân tích đều đồng thuận rằng ngân hàng đang tái cấu trúc cơ cấu lợi nhuận hiệu quả - giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ tín dụng, đồng thời gia tăng đáng kể nguồn thu ngoài lãi, đặc biệt là từ dịch vụ tài chính số và các sản phẩm giá trị gia tăng.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động trong nửa đầu năm 2025 đạt hơn 9.100 tỷ đồng, trong đó thu từ dịch vụ chiếm tới 21%, tương đương khoảng 1.900 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng hơn 14% so với cùng kỳ. Đây là minh chứng rõ nét cho hướng đi chiến lược đúng đắn, giúp TPBank nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng khả năng chống chịu trước những biến động kinh tế vĩ mô.

CỔ PHIẾU TIẾP TỤC HẤP DẪN GIỚI ĐẦU TƯ

Hiện hệ số P/B của TPBank đạt gần 1 lần, thấp hơn mặt bằng chung của nhóm ngân hàng tư nhân niêm yết, phản ánh mức định giá hấp dẫn. Kể từ đầu tháng 7, cổ phiếu TPB đã tăng 11%, đóng cửa phiên 17/7 ở giá 14.900 đồng/cổ phiếu. Và so với mức đáy ngày 9/4, cổ phiếu TPB đã tăng hơn 35%.

Cổ phiếu của "ngân hàng tím" có chuỗi phiên giao dịch sôi động, đặc biệt phiên 9/7 chứng kiến sự bứt phá ấn tượng của TPB khi tăng trần 6,79%, đi kèm khối lượng khớp lệnh vọt lên 62 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch hơn 900 tỷ đồng, cao nhất trong hơn 3 tháng.

Đáng chú ý, cổ phiếu TPB chứng kiến lực mua ròng bền bỉ từ nhà đầu tư nước ngoài với 8 phiên mua ròng liên tiếp. Từ đầu tháng 7 đến nay, khối ngoại mua ròng hơn 28 triệu cổ phiếu TPB, tương đương hơn 400 tỷ đồng, là một trong những mã ngân hàng được nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh nhất trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi và tâm lý nhà đầu tư cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh sức hút đầu tư, TPBank còn ghi dấu ấn với chính sách cổ tức được lòng cổ đông. Trong quý 2, ngân hàng chi trả cổ tức tiền mặt 10% và thông qua kế hoạch phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 5%, nâng vốn điều lệ dự kiến lên hơn 27.740 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn đều được trích từ lợi nhuận chưa phân phối, cho thấy năng lực tài chính vững chắc và cam kết đồng hành cùng cổ đông.

Tại báo cáo phân tích công bố mới đây, hai công ty chứng khoán là HSC và MBS Research đều duy trì đánh giá tích cực với cổ phiếu TPB. Trong đó, MBS đặt mục tiêu giá 18.200 đồng/cổ phiếu, cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để tích lũy cổ phiếu TPB.