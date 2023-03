BEST Express vinh danh top bưu cục dẫn đầu về chất lượng dịch vụ

Mới đây, BEST Express công bố báo cáo tổng kết hoạt động quý 1/2023 với loạt thành tích ấn tượng từ hệ thống bưu cục. Tận dụng tốt nguồn tài nguyên công ty cung cấp, các đối tác nhượng quyền sớm ghi nhận tốc độ phát triển nhanh chóng về chất lượng vận hành, chăm sóc khách hàng và số lượng bưu kiện trong các đợt sale lớn…

Trong ba tháng đầu năm 2023, BEST Express ghi nhận sự tăng trưởng về các chỉ số chăm sóc khách hàng. Đặc biệt, tỷ lệ hài lòng về dịch vụ được đo bằng hệ thống quản lý trực tuyến CRM, tăng từ 90% quý 4/2022 lên 99% vào quý 1/2023. Phản hồi tích cực của khách hàng phần nào cho thấy sự cải thiện về chất lượng dịch vụ cũng như uy tín của BEST với các đối tác thương mại điện từ và chủ shop online trên cả nước.

Nhằm động viên hệ thống đối tác nhượng quyền trên toàn quốc, vừa qua BEST Express đã trao bằng khen "Top dịch vụ chuyển phát uy tín" cho 15 chi nhánh xuất sắc trong tổng số hơn 600 bưu cục đang vận hành. Đây đều là những đơn vị dẫn đầu hệ thống về chất lượng dịch vụ, được các shop địa phương tin dùng.

Ngoài các bưu cục ở Hà Nội và Tp.HCM, vốn dẫn đầu về chất lượng vận hành và các chỉ số trải nghiệm dịch vụ, các chi nhánh miền núi phía Bắc (gồm bưu cục Lai Châu, Na Rì, Thái Nguyên, Cao Lộc) và miền Trung - Tây Nguyên (gồm bưu cục Tuy Phước, Tây Sơn) cũng từng bước khẳng định uy tín và thu hút các shop online sử dụng dịch vụ.

Ông Jackson Shu - Giám đốc khu vực miền Trung, đại diện BEST Express trao bằng khen cho bưu cục Tuy Phước (Bình Định). Ảnh: BEST Express.

Khu vực Tây Nam Bộ vốn bất lợi về địa hình do có nhiều sông ngòi, song các bưu cục tại đây đã có những phương án tháo gỡ khó khăn, cải thiện chất lượng dịch vụ. Họ phân chia hàng hóa theo tuyến giao dựa trên địa hình. Ngoài tuyến đường bộ, bưu cục triển khai thêm hình thức giao bằng phà hoặc thuyền, ghe đến các vùng cù lao, bán đảo. BEST Express cho biết đánh giá cao sự linh hoạt, chủ động của các bưu cục nhượng quyền trong việc chuẩn bị nguồn lực, đón đầu cơ hội tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh kinh tế vẫn đang chịu ảnh hưởng vì nhiều lý do.

Theo BEST, sự tăng trưởng đồng bộ của các bưu cục góp phần củng cố chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống. Các chủ shop online đánh giá đây là một trong những đơn vị chuyển phát nhanh hiệu quả hiện nay dựa trên năng lực xử lý hàng nhanh chóng và thời gian vận chuyển ngày càng rút ngắn.

Là một trong những bưu cục dẫn đầu về chất lượng dịch vụ, đại diện bưu cục Gò Công nhận định tiềm năng của ngành chuyển phát nhanh còn rất lớn. Đó cũng là lý do họ không ngừng tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ, gia tăng uy tín tại địa phương, thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng mới.

Bưu cục Na Rì (Bắc Kạn) nhận bằng khen cho nỗ lực tăng cường chất lượng dịch vụ. Ảnh: BEST Express.

Sau hơn 3 năm gia nhập thị trường logistics Việt, BEST Express đã mở rộng dịch vụ chuyển phát nhanh đến 64 tỉnh, thành toàn quốc; trở thành đối tác vận chuyển của nhiều sàn thương mại điện tử trong nước cùng hàng chục nghìn shop online.

Với chiến lược không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, vận hành, đơn vị được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín. Mới đây, ngày 17/3, BEST đã nhận giải Giải Rồng Vàng Việt Nam 2023 cho nỗ lực số hóa ngành logistics.

Trong năm 2023, BEST Express cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ, tăng cường vận tải, nâng cấp các tính năng giao hàng thông minh, củng cố chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, đơn vị cũng mở rộng quy mô phát triển các tệp khách hàng mới trên nền tảng thương mại điện tử, giúp đối tác nhượng quyền hưởng lợi trực tiếp, phát triển hệ thống bưu cục.