Ổ nhóm tội phạm tống tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng

Ổ nhóm có khoảng 150 đối tượng, do người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc…) cầm đầu, móc nối với người Việt Nam hoạt động tại khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), giáp cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Chúng tổ chức theo kiểu "công ty tội phạm", phân chia thành các bộ phận: quản lý, tìm kiếm thông tin, nuôi khách, tạo video, tống tiền và rửa tiền.

Các đối tượng người Việt tham gia vào khâu “nuôi khách” – giả danh làm quen, kết bạn trên mạng xã hội, tạo dựng tình cảm để khai thác hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân. Sau đó, nhóm “tạo video” sẽ chỉnh sửa, dựng clip có nội dung phản cảm, giao cho nhóm “tống tiền” gửi kèm lời đe dọa. Nhiều nạn nhân hoảng sợ, lo ảnh hưởng đến gia đình, công việc nên đã chuyển tiền theo yêu cầu mà không trình báo công an.

Việc truy vết gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn luân chuyển thông tin và dòng tiền được tổ chức chặt chẽ, xuyên biên giới và được che giấu bằng các kỹ thuật số tinh vi.

Từ ngày 26/2 đến 3/3/2025, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị, chủ trì phối hợp cùng Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương tiến hành giai đoạn 1 của chuyên án: triệu tập, đấu tranh với 15 đối tượng trong nước liên quan và vận động thêm 5 người ra đầu thú.

Trong đó, ba nghi phạm bị bắt giữ gồm Tẩn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999), cùng trú Lào Cai và Vũ Đình Nhân (SN 1997, trú tại Ninh Bình). Những người này bị xác định đã thực hiện các công đoạn nhận hình ảnh từ đối tượng nước ngoài, dựng video và gửi thư tống tiền.

Bước đầu điều tra cho thấy hơn 100 đối tượng nước ngoài đang hoạt động tại tòa nhà số 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, Campuchia. Đây là trụ sở của trung tâm điều hành đường dây lừa đảo. Địa bàn này phức tạp về an ninh, khiến công tác xác minh, thu thập chứng cứ gặp nhiều trở ngại. Dù vậy, các lực lượng chức năng đã xác định được cơ cấu tổ chức, mắt xích liên kết và vai trò của từng nhóm trong đường dây.

Đáng chú ý, nạn nhân không chỉ rơi vào bẫy tình cảm mà còn bị kiểm soát bởi tâm lý sợ hãi, e ngại, dẫn đến im lặng chuyển tiền – tiếp tay vô tình cho hành vi tội phạm tiếp diễn.Trong quá trình điều tra, ban chuyên án phát hiện một phương thức rửa tiền rất tinh vi: các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản doanh nghiệp để nhận tiền từ bị hại. Sau đó, dòng tiền được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian để xóa dấu vết và cuối cùng chuyển hóa thành tiền điện tử USDT nhằm tránh sự truy vết của lực lượng chức năng.

Hiện chuyên án đang được mở rộng, phối hợp với lực lượng Bộ Công an, Công an các tỉnh và phía Campuchia để tiếp tục đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây.

Trong số 20 tài khoản được xác định có liên quan, có tới 11 tài khoản từng nhận tiền của nạn nhân, với tổng giao dịch gần 300 tỷ đồng – con số đủ để thấy quy mô hoạt động và mức độ nguy hiểm của đường dây này.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị, đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về cùng tội danh và thêm 1 bị can khác về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Hiện chuyên án đang được mở rộng, phối hợp với lực lượng Bộ Công an, Công an các tỉnh và phía Campuchia để tiếp tục đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây.