Bí quyết đầu tư hiệu quả khi thị trường biến động

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều biến động, liệu các quỹ mở có phải là kênh đầu tư hiệu quả thu hút nguồn vốn nhàn rỗi của nhà đầu tư Việt Nam?

BẢO VỆ TÀI SẢN TRONG DÀI HẠN TRƯỚC RỦI RO THỊ TRƯỜNG

Quỹ mở là một kênh đầu tư tài chính phổ biến đã có mặt trên thế giới gần 100 năm qua, với tổng tài sản đang quản lý trên toàn cầu lên đến hơn 63.000 tỷ USD tính đến cuối năm 2020. Tại Việt Nam, tính đến đầu năm 2022, số lượng quỹ mở đang hoạt động tại Việt Nam đã lên đến 42 quỹ do 20 công ty quản lý quỹ điều hành, tổng tài sản đang quản lý trị giá gần 2 tỷ USD (gấp 3 lần so với năm 2018).

Không phải ngẫu nhiên mà mô hình quỹ mở lại ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ đến như vậy. Ủy thác đầu tư chứng khoán thông qua quỹ mở ngày càng được nhiều nhà đầu tư mới lựa chọn vì giúp họ kiểm soát được rủi ro tiềm ẩn, bởi các chuyên gia quản lý quỹ giàu kinh nghiệm sẽ thay mặt nhà đầu tư đưa ra các quyết định mua bán phù hợp với từng thời điểm trong thị trường đầy biến động.

Thực tế ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm 2022, trong khi chỉ số VN-Index đã mất hơn 20% giá trị, nhiều quỹ mở vẫn ghi nhận kết quả hoạt động tích cực hơn rất nhiều.

Đơn cử, tính từ đầu năm đến hết 30/6/2022, các quỹ mở VinaCapital tiếp tục dẫn đầu thị trường và các nhóm quỹ cùng loại về lợi nhuận và tăng trưởng. Cụ thể, quỹ mở trái phiếu Vinacapital-Vff giữ vị trí dẫn đầu toàn thị trường và dẫn đầu nhóm quỹ cùng loại với lợi nhuận 4,1%. Các quỹ mở cổ phiếu Vinacapital-Vesaf và Vinacapital-Veof cũng duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm quỹ cùng loại với mức giảm chỉ bằng 1/3 so với mức giảm của chỉ số VN-Index. Còn trong năm 2021, các quỹ mở cổ phiếu VinaCapital đã ghi nhận lợi nhuận vượt trội là 50-60%, gần gấp đôi so với mức tăng của VN-Index.

Giá trị chứng chỉ quỹ mở cổ phiếu Vinacapital-Veof tăng trưởng liên tục từ khi thành lập quỹ vào năm 2014 cho đến nay.

Hình thức đầu tư ủy thác thông qua quỹ mở sẽ thích hợp với hầu hết các nhà đầu tư không chuyên, những người có lượng tiền nhàn rỗi ổn định và có định hướng kế hoạch tài chính lâu dài. Các quỹ đầu tư chuyên nghiệp sẽ mang đến giá trị cộng thêm cho nhà đầu tư cá nhân, bởi đội ngũ các chuyên gia đầu tư quỹ sẽ lựa chọn ra những danh mục cổ phiếu tốt qua các phân tích chuyên sâu các yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô. Đồng thời, các quỹ mở cũng có thể đáp ứng được những khẩu vị rủi ro khác nhau với nhiều danh mục phong phú, giúp tối ưu hoá lợi nhuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Yếu tố tạo nên tăng trưởng mạnh mẽ cho tài sản của nhà đầu tư vào quỹ mở chính là sức mạnh của lãi kép đến từ việc đầu tư dài hạn. Do đó, so với lãi suất huy động tiết kiệm của ngân hàng, các quỹ mở thường mang lại lợi nhuận cao hơn hẳn, giúp nhà đầu tư vượt qua những rủi ro ngắn hạn do biến động thị trường và sớm đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn.

ĐẦU TƯ QUỸ MỞ ĐƠN GIẢN THUẬN TIỆN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Nhu cầu đầu tư chứng khoán nói chung và quỹ mở nói riêng đang phát triển nhanh, do đó việc đơn giản hóa quy trình, tập trung vào chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư cá nhân là điều mà các quỹ mở đang tập trung hướng tới. Quá trình đầu tư quỹ mở vì thế cũng trở nên thoải mái hơn, cho phép nhà đầu tư có thêm thời gian để chăm sóc cho gia đình, phát triển sự nghiệp mà vẫn tích lũy tài sản hiệu quả.

Nền tảng giao dịch VinaCapital MiO là một ví dụ điển hình. Thông qua ứng dụng này, nhà đầu tư có thể mở tài khoản trực tuyến 100%, không cần nộp hồ sơ bản giấy và ngay lập tức bắt đầu đầu tư vào các quỹ mở VinaCapital. Với số vốn tối thiểu chỉ từ 100.000 đồng/tháng, nhà đầu tư đã có thể xây dựng thói quen đầu tư tích lũy thông qua các quỹ mở.