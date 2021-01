Bill Gates là chủ đất nông nghiệp lớn nhất tại Mỹ

Theo thống kê của Land Report, tỷ phú công nghệ Bill Gates đã âm thầm thâu tóm hàng loạt khu đất động sản nông nghiệp trên khắp nước Mỹ với tổng diện tích gần 98.000 hecta, đưa ông trở thành chủ đất nông nghiệp lớn nhất tại Mỹ.

Là người giàu thứ 4 thế giới, Bill Gates sở hữu tài sản gần 121 tỷ USD (theo Forbes) và nắm giữ danh mục bất động sản nông nghiệp khổng lồ trải khắp 18 bang, trong đó chủ yếu nằm tại các bang Louisiana (gần 30.000 hecta), Arkansas (gần 19.400 hecta) và Nebraska (hơn 8.300 hecta).

Ngoài ra, ông cũng nắm giữ một phần trong khu đất rộng hơn 10.400 hecta ở phía tây thành phố Phoenix, bang Arizona, nơi đang được quy hoạch trở thành vùng ngoại ô mới. Theo tìm hiểu của Land Report, khu đất này thuộc sở hữu trực tiếp và thông qua các thực thể thứ ba của Cascade Investments - công ty đầu tư riêng của Bill Gates. Ngoài bất động sản, Cascade còn đầu tư vào nhiều công ty như hãng thực phẩm an toàn Ecolab, hãng bán lẻ ôtô đã qua sử dụng Vroom và Công ty Đường sắt Quốc gia Canada.

Dù việc một tỷ phú công nghệ trở thành chủ đất nông nghiệp lớn nhất tại Mỹ không có gì lạ, nhưng đây không phải lần đầu tiên Bill Gates tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2008, tổ chức Bill and Melinda Gates Foundation của vợ chồng tỷ phú này tuyên bố tài trợ 306 triệu USD để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và lợi nhuận cao cho nông dân tại các nước châu Phi cận sa mạc Sahara và Nam Á. Tổ chức này cũng đầu tư phát triển và nhân rộng các loại "giống câu trồng siêu năng suất" chống chịu được biến đổi khí hậu, và nhân giống bò sữa năng suất cao. Năm ngoái, Bill and Melinda Gates Foundation thành lập quỹ phi lợi nhuận Gates Ag One để thúc đẩy các hoạt động này.

Theo Forbes, không rõ Bill Gates sử dụng khối bất động sản nông nghiệp của mình như thế nào, nhưng nhiều ý kiến cho rằng ông đầu tư mạnh vào lĩnh vực này nhằm thực hiện các kế hoạch của Bill and Melinda Gates Foundation.

Bill Gates không phải tỷ phú duy nhất nằm trong danh sách chủ đất nông nghiệp hàng đầu tại Mỹ của Land Report. Hai nhà đồng sáng lập của công ty đầu tư Wonderful Company, Stewart và Lynda Resnick (tài sản 7,1 tỷ USD) đúng vị trí thứ 3 trong danh sách khi sở hữu khối đất nông nghiệp với tổng diện tích gần 77.000 hecta. Các trang trại của vợ chồng Resnick chuyên sản nông sản cho các thương hiệu của họ bao gồm POM Wonderful, Wonderful Pistachios và Wonderful Halos mandarins.

Tuy là chủ đất nông nghiệp lớn nhất, nhưng Bill Gates không phải là chủ đất lớn nhất tại Mỹ. Dẫn đầu danh sách 100 chủ đất lớn nhất tại Mỹ của Land Report là John Malone, chủ tịch công ty truyền thông Liberty Media, khi sở hữu hơn 890.000 hecta trang trại và rừng. Người sáng lập hãng tin CNN Ted Turner đứng vị trí thứ 3 với hơn 809.000 hecta đất tại 8 bang. Tỷ phú Jeff Bezos, CEO của Amazon, cũng sở hữu khối bất động sản khổng lồ, đứng thứ 25 trong danh sách với tổng diện tích gần 170.000 hecta, trong đó chủ yếu nằm ở miền tây bang Texas.