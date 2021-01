Bitcoin liên tục lập đỉnh, vì sao nhà đầu tư mới vẫn đổ xô mua?

Giới đầu tư đang chứng kiến câu chuyện về những người trở thành triệu phú nhờ Bitcoin. Họ cũng được mời chào mua một số lượng nhỏ Bitcoin nhiều hơn và đang dõi theo những công ty tài chính truyền thống bắt đầu đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số này.

Nhiều nhà đầu tư nghiệp dư cho biết họ đua nhau mua tiền ảo bởi không muốn bị bỏ lại phía sau. Khi giá Bitcoin tăng vọt lên gần 40.000 USD, giới đầu tư vẫn không ngại bỏ thêm tiền để sở hữu đồng tiền số từng bị xem là "nguy hiểm" và "không nên dính líu vào".

KHÔNG MUỐN BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Amber Wells, 23 tuổi, đến từ thành phố Atlanta (Mỹ), nhớ lại thời điểm vài năm trước khi cô nghe nói về Bitcoin và lúc đó đồng tiền có mức giá khá thấp. Dù vậy, Wells quyết định không đầu tư.

"Đột nhiên gần đây tôi nghe người ta nói 'tôi thành triệu phú rồi' và tôi chợt nghĩ 'Chúa ơi, lẽ ra tôi đã là một trong số họ'", Wells chia sẻ.

Nhiều người quyết định đầu tư Bitcoin vì không muốn bị bỏ lại phía sau - Ảnh: AP

Đó là lý do Wells quyết định mua Bitcoin trên ứng dụng Cash App — một dịch vụ chuyển tiền do Square Inc. phát triển — và cài đặt mua định kỳ 20 USD mỗi tuần.

"Tôi không tìm hiểu nhiều mà chỉ nghĩ: 'Hãy gia nhập vào thế giới đó bằng mọi cách", Wells chia sẻ. "Tôi chỉ muốn trở thành một phần trong đó".

Đà tăng của đồng Bitcoin đột biến vào cuối năm 2020 và xu hướng đó tiếp tục kéo sang năm 2021 khi đồng Bitcoin lập kỷ lục giá gần 42.000 USD vào đầu tháng 1.

Đồng Bitcoin lại lên ngôi khiến Khadijah Suleman, 27 tuổi, quyết định đầu tư 300 USD vào tiền ảo này hồi đầu tháng 1. Là một doanh nhân ở Los Angeles, Khadijah cho biết trước đó, cô đã theo dõi tiền ảo này một thời gian nhưng đã quá lo lắng nên chưa quyết định đầu tư. Tháng 12/2020, rapper nổi tiếng Megan Thee Stallion đăng đàn lên Twitter nói rằng sẽ Bitcoin cho mọi người và một người bạn của Khadijah cũng đã đầu tư Bitcoin, vì vậy cô quyết định xuống tiền. Cô thực sự hy vọng giá tiền ảo này sẽ giảm để có thể mua thêm.

"Tôi biết điều này thực sự rủi ro. Nhưng bạn chẳng thể biết được cho đến khi bắt đầu 'chơi' và tìm hiểu nó, vì vậy tôi sẽ tiếp tục đầu tư từng chút một", Khadijah cho biết.

Nền tảng đầu tư của Anh-Israel eToro Ltd. cho biết họ có thêm hơn 530.000 tài khoản đăng ký mới chỉ trong 17 ngày đầu của năm 2021. Đến nay, nền tảng này chứng kiến tăng trưởng người dùng mới đạt hơn 100% so với năm 2020 và 55% so với năm 2019.

Làn sóng ồ ạt đầu tư vào tiền ảo khiến các nhà quản lý và ngân hàng phải lên tiếng cảnh báo. Cơ quan giám sát tài chính của Anh hồi đầu tháng cảnh báo rằng những người mua tiền ảo hoặc đầu tư vào những công ty liên quan "nên chuẩn bị tinh thần mất sạch tiền". Tuần trước, ngân hàng UBS cũng nhắc nhở các khách hàng của mình rằng Bitcoin là thứ "siêu rủi ro và giá có thể về 0".

Nhiều năm qua, tiền ảo là thứ gây ra nhiều ồn ào với hầu hết các nhà đầu tư và được xem là tài sản hấp dẫn các nhà lập trình, tội phạm và cả những người có tiền để "đốt".

Tuy nhiên, năm ngoái, một số tổ chức tài chính lớn của Mỹ đã bắt đầu đưa tiền ảo vào hoạt động của mình. Cụ thể, Paypal cho phép khách hàng mua và bán hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng của mình, hãng đầu tư danh tiếng Fidelity Investments lập một quỹ Bitcoin, hay nền tảng giao dịch tiền số Coinbase công bố kế hoạch IPO...

ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Wells, cô gái đến từ Atlanta - cũng giống nhiều nhà đầu tư mới vào Bitcoin - cho biết cô bị ảnh hưởng với các luồng thông tin trên mạng xã hội. Cô cũng đầu tư vào chứng khoán và nhận thức rõ về sự rủi ro của Bitcoin.

"Dù thế nào tôi vẫn rất phấn khích", Wells chia sẻ. "Thế giới đang thay đổi. Nước Mỹ có thể chuyển tiền ảo trong tương lai và tôi không muốn mình không sở hữu đồng tiền ảo nào".

Một số nhà tư vấn tài chính cho biết họ cảm thấy thoải mái với việc khách hàng dành khoảng 5% danh mục cho tiền ảo.

Bitcoin nằm trong danh mục dài hạn của nhiều nhà đầu tư - Ảnh: Coindesk

"Nhiều bạn bè của tôi đã bắt đầu mua Bitcoin", Will Scott, 23 tuổi, tại Bowling Green, Kentucky, cho biết.

Scott, làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và bán hàng, cho biết cô quyết định mua một ít Bitcoin qua quảng cáo trên một trang cá độ thể thao. Đến đầu tháng này, khi giá Bitcoin lên khoảng 32.000 USD, Scott đã đầu tư khoảng 150 USD.

Scott cho biết dù đã tìm hiểu ít nhiều nhưng kiến thức về Bitcoin của cô gần như bằng không. Hiện tại, khi lãi suất ngân hàng khá thấp, Scott đang nghĩ tới việc dành một nửa tiền tiết kiệm của mình vào Bitcoin vì đây là thứ sinh lời tốt.

Một lý do khiến nhiều nhà đầu tư đổ xô vào Bitcoin là hiện nay có nhiều nền tảng cho phép họ dễ dàng mua tiền ảo hơn nhiều so với trước đây.

Trong khi đó, một số nhà đầu tư đưa Bitcoin và chiến lược dài hạn có thể trải qua nhiều thế hệ. Leslie Steven Dcunha ở Jassheim, Na Uy, là một nhà đầu tư như vậy. Ông cho biết đã mua khoảng 40.000 - 50.000 USD Bitcoin vào tuần trước.

"Tôi hy vọng có thể để số Bitcoin này cho con cháu của mình", Dcunha cho biết. Ông tin rằng giá Bitcoin sẽ còn tăng gấp đôi. "Các con tôi mới chỉ 5 - 6 tuổi, và nếu Bitcoin trở thành điều gì đó đặc biệt, số tiền ảo này sẽ rất giá trị với chúng".

Dcunha xem Bitcoin giống như vàng. Cha của ông đã mua và giữ vàng trong gia đình suốt nhiều thập kỷ. Giờ đây, Dcunha hy vọng có thể làm điều tương tự với tiền ảo.