Bộ Công an công bố phần mềm hỗ trợ người dân qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Ngày 11/8/2021 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã công bố phần mềm quản lý công dân vùng dịch phạm vi toàn quốc trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

"Công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế qua smartphone kết nối Internet trước khi đi qua trạm/chốt kiểm soát dịch bệnh tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Phần mềm này tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế nhưng bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú". Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/8/2021 và lãnh đạo Bộ Công an về việc thực hiện triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn; tận dụng hệ thống máy móc, thiết bị sẵn có, không phát sinh kinh phí đầu tư mới, đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi qua các chốt kiểm dịch.

Cụ thể, công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế (qua máy tính, điện thoại thông minh kết nối Internet) trước khi đi qua trạm/chốt kiểm soát dịch bệnh tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Phần mềm này tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế nhưng bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú.

Sau khi đăng nhập đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ cung cấp cho người dân một mã QR code để cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin. Tại các chốt kiểm dịch, cán bộ công an sẽ đối chiếu thông tin công dân khai báo trên hệ thống và xác nhận thông tin công dân khi đi qua chốt kiểm dịch.



Dữ liệu sau khi công dân kê khai được kiểm duyệt, xử lý trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo xác định chính xác thông tin công dân kê khai; thông tin này được thông báo về cấp phường/xã nơi công dân đi - đến, để quản lý kịp thời đúng thông tin và con người thực tế.

Qua đó, truy vết lộ trình di chuyển của công dân một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác nhất; tiết kiệm chi phí trong công tác phòng, chống dịch hiện nay. Đồng thời, cũng giúp cho công dân kịp thời cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh nơi công dân đi – đến, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Như vậy, với việc triển khai hệ thống trên, công dân có thể khai báo y tế trước khi đi qua các điểm chốt, không phải khai báo y tế trên giấy tại các điểm chốt một cách thủ công, giảm ùn tắc tại các điểm chốt/trạm kiểm soát dịch, tránh gây phiền hà, mất thời gian cho công dân.

Đối với người không sử dụng điện thoại thông minh vẫn có thể kê khai qua giấy để cán bộ công an tập hợp nhập trường thông tin lên hệ thống. Đối với xe luồng xanh thì triển khai và kiểm tra trước khi xuất bến.

Để triển khai toàn quốc, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã điện gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo, tham mưu với lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện phần mềm quản lý công dân vùng dịch tại địa phương từ ngày 11/8/2021.

Hiện nay Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương hoàn thiện để triển khai các giai đoạn tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch.

Được biết, giai đoạn 2 sẽ triển khai mở rộng việc thực hiện kiểm soát ra/vào tại các nơi đông người như siêu thị, bến tàu, bến xe; giai đoạn 3 triển khai thực hiện quản lý người trong vùng dịch, công dân nhập cảnh phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.