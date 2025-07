"Ông lớn" công nghệ toàn cầu đồng hành, hỗ trợ Việt Nam đổi mới sáng tạo tại InnoEx 2025

Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, nơi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định vai trò "quốc sách hàng đầu", là động lực chính của tăng trưởng.

Song song đó, các nghị quyết khác như Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết 68-NQ/TW đã xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc, mở đường cho một cuộc chuyển đổi toàn diện.

Các định hướng chiến lược từ cấp vĩ mô đang tạo ra một "cú hích" mạnh mẽ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phải tự làm mới mình, nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng công nghệ và sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn và Triển lãm quốc tế về đổi mới sáng tạo (InnoEx 2025) sẽ diễn ra trong hai ngày 21 – 22 tháng 8/2025 tại Thiskyhall Sala, TP.HCM. Với chủ đề “Shaping the Future Economy: From Data to Digital Assets” (Định hình nền kinh tế tương lai: từ dữ liệu đến tài sản số), sự kiện dự kiến thu hút sự tham gia của 4.000 CEO, nhà sáng lập, 300 đơn vị triển lãm, hơn 100 start-up đến từ Việt Nam và quốc tế, cùng hơn 70 quỹ đầu tư và tổ chức tài chính.

InnoEx là sự kiện quốc tế thường niên do Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP.HCM (BSSC) tổ chức, dưới sự bảo trợ của UBND TP.HCM; cùng với sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành và sự đồng hành của nhiều tổ chức quốc tế, tập đoàn công nghệ và mạng lưới đổi mới toàn cầu.

Sự kiện được xem là kênh đối thoại trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, nơi cộng đồng doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức quốc tế cùng chia sẻ sáng kiến, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ công bố sự kiện ngày 9/7/2025, ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), chia sẻ: “Khi các Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 đồng loạt ra đời, chúng ta đang chứng kiến một thời khắc đặc biệt: chiến lược quốc gia đang mở đường và dẫn hướng cho các chiến lược doanh nghiệp của cả nền kinh tế bước vào kỷ nguyên mới”.

Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), chia sẻ tại buổi công bố sự kiện.

Mặt khác, bà Trương Lý Hoàng Phi, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), Trưởng Ban Tổ chức InnoEx 2025, nhận định khi dữ liệu là tài sản, công nghệ là công cụ tăng trưởng, và đổi mới là con đường duy nhất, thì việc hành động ngay hôm nay là bắt buộc.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ, ông Thông kỳ vọng InnoEx sẽ là "đường băng" chiến lược để doanh nghiệp Việt nâng cấp mô hình tăng trưởng, từng bước hình thành lợi thế cạnh tranh bằng dữ liệu, sáng tạo, công nghệ và tài sản số. Hành động ngày hôm nay sẽ là nền móng cho sự vươn mình vững chắc bước về tương lai”.

Là đối tác chiến lược của InnoEx 2025, bà Nguyễn Thanh Thảo, Giám đốc Phát triển kinh doanh cấp cao Qualcomm, cho biết: “Qualcomm đồng hành cùng hệ sinh thái đổi mới Việt Nam thông qua nhiều sáng kiến chiến lược. Doanh nghiệp cam kết không chỉ thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong kỷ nguyên kết nối toàn cầu, mà còn thông qua việc đầu tư vào trung tâm R&D đặt tại Việt Nam".

Không chỉ Qualcomm, nhiều doanh nghiệp hàng đầu khác như AB InBev Việt Nam và các hiệp hội quốc tế từ Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Malaysia cũng bày tỏ sự quan tâm và mong muốn đồng hành.

Theo ông Craig Stuart MacLean, Tổng Giám đốc Điều hành, Khu vực Đông Nam Á AB InBev, doanh nghiệp mong đợi sẽ trở thành đối tác chiến lược với InnoEx; đồng thời kỳ vọng hợp tác với các đơn vị, công ty có cùng định hướng, tầm nhìn đổi mới và chiến lược phát triển bền vững.

Không chỉ vậy, theo chia sẻ của các thương hiệu, lý do chung cho sự đồng hành này là sự phù hợp về mục tiêu đổi mới, phát triển bền vững và ý nghĩa cộng đồng, cũng như mong muốn đóng góp hành động cùng Chính phủ trong kỷ nguyên mới.