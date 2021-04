Chủ tịch Huawei: "Thế giới thiếu chíp vì Mỹ"

Ông Eric Xu, Chủ tịch luân phiên của Huawei, mới đây lên tiếng chỉ trích Mỹ gây ra cuộc khủng hoảng chíp toàn cầu khi áp đặt các lệnh cấm vận đối với tập đoàn này cũng như các hãng công nghệ khác của Trung Quốc.

TÍCH TRỮ CON CHÍP CHO 3-6 THÁNG SỬ DỤNG

"Các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Huawei và nhiều hãng công nghệ Trung Quốc trong hơn hai năm qua đã làm tổn thương ngành công nghiệp chíp toàn cầu, làm gián đoạn mối quan hệ tin cậy lẫn nhau trong lĩnh vực này", ông Eric Xu phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Các nhà phân tích của Huawei ngày 12/4. "Cấm vận của Mỹ là nguyên nhân chính khiến các công ty lớn trên khắp thế giới lo sợ và đua nhau tích trữ chíp".

Chủ tịch Huawei nhấn mạnh rằng nhiều công ty hầu như chẳng bao giờ tích trữ con chíp nhưng chỉ vì các lệnh cấm vận, giờ đây họ bắt đầu tích trữ hàng cho 3-6 tháng. Ông cho biết bản thân Huawei cũng đã tích trữ mặt hàng này để đảm bảo hoạt đông bình thường của mảng sản xuất thiết bị viễn thông và điện tử tiêu dùng.

Ông Eric Xu, Chủ tịch luân phiên của Huawei - Ảnh: Getty Images

Cuộc khủng hoảng chíp đã khiến nhiều công ty trong các ngành công nghiệp khác như ôtô phải tạm thời dừng hoạt động. Trước tình hình này, lãnh đạo của một số công ty công nghệ và ôtô dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Năm 2019, Mỹ bắt đầu áp lệnh cấm vận đối với Huawei với cáo buộc những dữ liệu mà thiết bị của công ty này thu thập có thể được Chính phủ Trung Quốc dùng cho mục đích gián điệp. Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách "đen" được gọi là "Danh sách Thực thể", theo đó cấm các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu công nghệ cho tập đoàn Trung Quốc.

Không lâu sau đó, Google cắt đứt quan hệ làm ăn với Huawei, khiến công ty này không thể sử dụng hệ điều hành Android của Google trên điện thoại thông minh của mình. Năm ngoái, Mỹ tiếp tục ban hành lệnh cấm vận, khiến Huawei không thể tiếp cận các nguồn cung ứng chíp quan trọng trong sản xuất điện thoại thông minh.

HƯỚNG ĐI MỚI VỚI XE ĐIỆN VÀ XE TỰ LÁI

Các lệnh cấm vận dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh từng đi đầu thế giới của Huawei điêu đứng, đồng thời cản trở hoạt động sản xuất thiết bị viễn thông và bước tiến với công nghệ 5G của công ty này.

Chủ tịch Eric Xu dự báo, trong ngắn hạn, chính quyền mới của Tổng thống Biden sẽ chưa thay đổi các lệnh cấm vận nhằm vào Huawei. Do đó, công ty này đang chuyển hướng đầu tư mạnh vào những lĩnh vực mới như y tế, nông nghiệp và xe điện để giảm thiểu tác động của các lệnh cấm vận.

"Chiến lược tổng thể cũng như các sáng kiến cụ thể của Huawei được thiết kế để công ty có thể tồn tại và phát triển dù bị đưa vào danh sách thực thể của Mỹ trong thời gian dài", ông Eric Xu cho biết.

Ngày 12/4, Huawei công bố kế hoạch đầu tư vào nghiên cứu và phát triển xe điện, xe tự lái với mục tiêu cạnh tranh với những công ty như Tesla, Apple, Nio và Xiaomi.

Ông Eric Xu khẳng định công nghệ xe tự lái của Huawei hiện đã vượt qua Tesla khi cho phép phương tiện di chuyển hơn 1.000 km mà không cần có sự can thiệp của con người. Hiện tại, xe điện của Tesla chỉ di chuyển được trên 800 km, sau đó cần có sự can thiệp của tài xế để đảm bảo an toàn.

Ôtô gắn logo Huawei - Ảnh: Huawei

Trước mắt, Huawei sẽ hợp tác với 3 công ty gồm BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co và Guangzhou Automobile Group, để sản xuất xe tự lái.

"Một khi phát triển thành công công nghệ tự lái, chúng tôi sẽ thay đổi tất cả các ngành công nghiệp liên quan. Chúng tôi cho rằng trong tương lai gần, cụ thể là trong thập kỷ tới, cơ hội và bước đột phá lớn nhất sẽ đến từ ngành công nghiệp ôtô", Chủ tịch luân phiên của Huawei dự báo.