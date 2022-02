Chủ tịch nước lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước, cũng như của lãnh đạo cấp cao Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2022. Chủ tịch nước cũng là nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Singapore kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Cùng tham gia đoàn có: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số bộ, ngành, địa phương.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới Singapore có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.

Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hai bên vẫn duy trì trao đổi đoàn, thư/điện mừng/thăm hỏi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội không ngừng được mở rộng. Hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp song phương.

Về hợp tác thương mại, dù chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt 8,3 tỷ USD năm 2021, tăng 23,3% so với năm 2020. Ước tới tháng 1/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 783,9 triệu USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Về đầu tư, tính đến tháng 2/2022, Singapore đầu tư tại Việt Nam với 2.860 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký đạt 66 tỷ USD, là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, và đứng thứ 2/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Quy mô đầu tư bình quân 1 dự án là trên 23 triệu USD, cao hơn mức đầu tư trung bình là 11,9 triệu USD/dự án. Đáng chú ý, trong năm 2021, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 10,7 tỷ USD, chiếm 34,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Về đầu tư của Việt Nam sang Singapore, hiện có 118 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 498 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực: khoa học công nghệ; bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy, thông tin truyền thông; công nghiệp chế biến, chế tạo; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương Việt Nam - Singapore đi vào thực chất, hiệu quả hơn.