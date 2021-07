Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Kỳ họp thứ nhất là tiền đề, động lực quan trọng cho cả nhiệm kỳ khóa XV"

Sáng ngày 20/7, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường, tác động tiêu cực, kéo dài.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực thi đua thực hiện mục tiêu kép và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kinh tế, xã hội tiếp tục đạt kết quả tích cực, an sinh phúc lợi xã hội và các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng khá; tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp đạt kết quả đáng khích lệ; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường...

"Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra và còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư lây lan nhanh ở nhiều tỉnh, thành, diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và có thể còn kéo dài. Sản xuất kinh doanh, sinh kế, việc làm, đời sống của nhân dân, nhất là ở những vùng có dịch và những ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch gặp rất nhiều khó khăn", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khóa XV cần nhận thức sâu sắc niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, thấy rõ những khó khăn, thuận lợi, thời cơ, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thách thức chưa có tiền lệ. Đồng thời, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư tại phiên khai mạc của Quốc hội hôm nay, tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân, cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

"Phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đem 'hơi thở cuộc sống” vào nghị trường, hiến kế giúp Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ban hành quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Các đại biểu Quốc hội tham dự lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV - Ảnh: Quochoi.vn

Theo chương trình đã thông qua, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Thứ nhất, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử; báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Thứ hai, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm của Kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ.

Với nội dung này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, sáng suốt quyết định bầu và phê chuẩn các nhân sự được giới thiệu.

Thứ ba, xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng thời, xem xét, quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế, xã hội, tài chính quốc gia; đầu tư công trung hạn.

"Việc Quốc hội xem xét, quyết định đồng thời các kế hoạch 5 năm tại kỳ họp thứ nhất nhằm bảo đảm tính tổng thể và là cơ sở quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo điều kiện để các cơ quan, các ngành, các cấp, các địa phương sớm chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thứ tư, xem xét, quyết định 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thứ năm, xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp đầu tiên diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở một số địa phương, với khối lượng công việc nhiều, nội dung hết sức quan trọng, thu hút sự quan tâm, chú ý và kỳ vọng lớn của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ở nước ngoài.

"Thành công của kỳ họp này sẽ là tiền đề, động lực rất quan trọng cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ khóa XV", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ và khẳng định Quốc hội quan tâm sâu sắc, chia sẻ những khó khăn, thử thách rất lớn do đại dịch Covid-19 đang diễn ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trong cả nước.

"Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tập trung cao độ, phát huy trí tuệ, tận dụng thời gian đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và chất lượng, góp phần vừa rút ngắn thời gian vừa đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.