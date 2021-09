Chubu hợp tác chiến lược với Bitexco Power với khoản đầu tư 20% vốn cổ phần

Chubu Electric Power Co., Inc. (Chubu) vừa ký kết thành công Hợp đồng Mua bán Cổ phần với một số cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Năng lượng Bitexco (Bitexco Power) và Hợp đồng Đăng ký mua Cổ phần với Bitexco Power. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Chubu sẽ trở thành cổ đông sở hữu 20% cổ phần của Bitexco Power.

Chubu thành lập từ năm 1951, hiện là tập đoàn năng lượng hàng đầu tại Nhật Bản. Chubu là công ty được niêm yết công khai trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tokyo và Sàn Giao dịch Chứng khoán Nagoya với giá trị vốn hóa thị trường là 9 tỉ USD (tính đến ngày 23/9/2021). Chubu có hơn 70 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Hiện tại, Chubu đang sở hữu các nhà máy điện với công suất trên 9,1GW, trong đó, bao gồm 5,5GW là các nhà máy thủy điện. Chubu đánh giá việc phát triển năng lượng quốc tế là lĩnh vực trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của mình. Do đó, việc đầu tư và trở thành cổ đông của Bitexco Power - công ty phát triển năng lượng tư nhân hàng đầu Việt Nam là bước đi chiến lược trong việc phát triển hoạt động kinh doanh năng lượng quốc tế của Chubu.

Tính đến tháng 12 năm 2020, Việt Nam có khoảng 2.000 công ty Nhật Bản xác định hoạt động kinh doanh lâu dài. Với tốc độ tăng trưởng dân số và phát triển kinh tế đáng kể, nhu cầu điện năng dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Trong khi nhu cầu điện đạt 216,8 TWh vào năm 2020, theo dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển điện (PDP8) cho giai đoạn 2021-2030 do Bộ Công Thương ban hành, dự kiến sẽ tăng lên 491,3 TWh (tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 8,5%) vào năm 2030.

Hơn nữa, Việt Nam có tiềm năng năng lượng tái tạo cao so với các nước ASEAN khác do nhiều vùng của nước ta có lượng bức xạ mặt trời dồi dào và điều kiện gió phù hợp cả trên bờ và ngoài khơi. Chính phủ Việt Nam cũng đã công bố kế hoạch tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong nước, và do đó, dự kiến sẽ tăng trưởng hơn nữa trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Đại diện Chubu cho biết đây là khoản đầu tư ra nước ngoài đầu tiên vào một công ty năng lượng tái tạo ở châu Á và khẳng định sẽ làm việc để tối đa hóa giá trị công ty của Bitexco Power bằng cách sử dụng công nghệ và chuyên môn liên quan đến vận hành, bảo trì các nhà máy thủy điện mà Chubu đã tích lũy được trong hơn 70 năm tại Nhật Bản.

“Với dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng năng lượng tái tạo tại Việt Nam, bằng cách trở thành đối tác chiến lược của Bitexco Power, chúng tôi sẽ đóng góp vào việc hiện thực hóa một xã hội không có carbon. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh ở nước ngoài theo kế hoạch và đóng góp vào quá trình khử carbon toàn cầu, theo đuổi mục tiêu vì một xã hội phát triển bền vững”, đại diện Chubu chia sẻ.