Nghệ An "chạy nước rút" hoàn thành các dự án ODA

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 490/TB-UBND, thông tin kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền sau buổi kiểm tra thực địa ngày 19/6/2025 liên quan đến tiến độ thực hiện các tiểu dự án thuộc Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” – Tiểu dự án tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính Nghệ An và các địa phương, đến nay đã có 5 trong tổng số 9 tiểu dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công cơ bản được triển khai quyết liệt, thể hiện sự nỗ lực của chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn 4 tiểu dự án chưa hoàn thành, trong đó một số địa phương chậm bàn giao mặt bằng theo yêu cầu; tiến độ thi công chưa tương xứng với điều kiện thời tiết thuận lợi hiện nay. Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 2844/UBND-CN ngày 10/4/2025, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/9/2025.

XỬ LÝ VƯỚNG MẮC CÁC TIỂU DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Với hai tuyến thuộc Tiểu dự án tại huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên, trong đó có đoạn trùng quy hoạch tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh và đoạn giao với tỉnh lộ 8B, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương rà soát, xác định phương án triển khai phù hợp, đảm bảo hoàn thành trước ngày 27/6/2025.

Tuyến từ xã Vân Diên đến xã Nam Nghĩa (Nam Đàn), Sở Tài chính cần thi công đủ quy mô thiết kế cho đoạn cuối tuyến dài 1.159m, chồng lấn với dự án do Bộ Công an (Trại giam số 6) đã thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo điều chỉnh bổ sung lớp thảm nhựa chống hằn lún cho các đoạn có lưu lượng lớn hoặc có địa hình khó khăn, nhằm đảm bảo độ bền kết cấu mặt đường.

Với Tiểu dự án nâng cấp tuyến đường liên xã Thành Sơn (huyện Anh Sơn) đi bản Pá Hạ (xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông), Sở Tài chính được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca thi công để kịp hoàn thành các hạng mục cầu trước mùa mưa bão. Riêng cầu Khe Đóng phải hoàn tất phần thi công dầm cầu chậm nhất vào tháng 8/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án

UBND các huyện Anh Sơn và Con Cuông được giao nhiệm vụ tập trung chi trả bồi thường cho các hộ dân đã phê duyệt phương án, tuyên truyền, vận động các hộ còn lại, đồng thời sớm hoàn thành lựa chọn nhà thầu di dời hệ thống điện. Huyện Con Cuông cần đặc biệt chú trọng vận động một hộ dân đồng thuận phương án tái định cư tại chỗ, đảm bảo thời hạn trước ngày 27/6/2025.

ĐẨY NHANH DỰ ÁN TẠI THỊ XÃ THÁI HÒA VÀ CỬA LÒ

Đối với Tiểu dự án Đường ngang nội thị N7 và đầu cầu Hiếu 2 tại thị xã Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chỉ đạo liên danh nhà thầu Tân Nam - Vinland đẩy nhanh thi công các đoạn đã có mặt bằng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/7/2025, đồng thời đảm bảo chất lượng và kỹ thuật công trình.

UBND thị xã Thái Hòa phải xử lý dứt điểm 5 hộ dân trong diện ảnh hưởng Tuyến N7 trước ngày 25/6/2025 và khẩn trương triển khai các bước liên quan đến khu tái định cư, đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến đầu cầu Hiếu 2, tạo điều kiện sớm bàn giao mặt bằng thi công.

Với Tiểu dự án xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nội thị tại thị xã Cửa Lò, Sở Tài chính được yêu cầu chỉ đạo tổ chức thi công các đoạn đã có mặt bằng, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng rà soát điểm dừng kỹ thuật hợp lý nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ. UBND thành phố Vinh được giao vận động 3 hộ dân bàn giao mặt bằng trước ngày 27/6/2025 để không làm gián đoạn tiến độ toàn dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: để đảm bảo các mốc thời gian đề ra, Sở Tài chính cần tổ chức họp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn nhằm quán triệt yêu cầu rút ngắn tiến độ, lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng gói thầu, cam kết cụ thể tiến độ làm cơ sở kiểm tra, giám sát. Công tác phối hợp giữa các sở ngành và chính quyền địa phương cũng cần được nâng cao, đảm bảo thống nhất và xuyên suốt trong quá trình triển khai.