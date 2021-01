Có nên đưa giáo viên mầm non vào nhóm được nghỉ hưu sớm?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mới đây kiến nghị bổ sung giáo viên mầm non vào nhóm nghề nặng nhọc, độc hại. Nếu như được thông qua, họ có thể được nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định, tuy nhiên hiện đề xuất này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.



Chia sẻ về kiến nghị này của tổ chức công đoàn, bà Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho rằng, đặc thù lao động nghề nghiệp của giáo viên mầm non là khác biệt so với giáo viên các bậc học khác. Đối tượng của giáo viên mầm non chủ yếu là trẻ từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi, người giáo viên có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đối với trẻ.

Thực tế này đòi hỏi giáo viên mầm non phải có rất nhiều tiêu chí về phẩm chất, năng lực và sức khỏe, để đảm bảo vai trò là người chăm sóc, giáo dục, dạy dỗ trẻ, biết tạo hứng thú cho trẻ học tập mỗi ngày và phải biết theo dõi sức khỏe, sự phát triển thể chất của trẻ.

Đồng thời, giờ làm việc của họ cũng luôn nhiều hơn thời giờ định mức theo quy định, công việc thường bắt đầu từ trước giờ sáng khoảng 30 phút để đón trẻ vào lớp và kết thúc sau giờ nghỉ buổi chiều khoảng 30 phút tới một tiếng khi tất cả phụ huynh đã đón trẻ.

"Thậm chí, có những giáo viên mầm non ở các khu công nghiệp do bố mẹ các cháu phải làm ca đêm nên có nơi giáo viên mầm non phải nhận, trông trẻ qua đêm", bà Hợp thông tin.

Bên cạnh đó, theo bà Hợp, tình hình biên chế giáo viên hiện nay rất khó khăn trong khi số trẻ mầm non đến tuổi đi lớp những năm gần đây liên tục tăng, nhất là ở cụm công nghiệp, trung tâm huyện, thành phố. Số lượng trẻ tăng đồng nghĩa phải gia tăng lớp học, nhu cầu bổ sung giáo viên cũng theo đó tăng lên.

"Tuổi càng cao thì sức khỏe, độ linh hoạt, nhạy bén của các cô giáo cũng hạn chế nhiều, họ không thể chạy nhảy, hát múa cho trẻ như những cô giáo trẻ tuổi được. Do đó, giáo viên mầm non có thể xếp vào đối tượng lao động nặng nhọc, vì vậy nếu quy định tuổi nghỉ hưu của họ ở độ tuổi 60 như Bộ luật Lao động là không phù hợp", bà Hợp nói và thông tin Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã báo cáo và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Chính phủ đưa đối tượng này vào diện lao động nặng nhọc và được quy định cụ thể trong Nghị định của Chính phủ.

Bà Hợp cũng thông tin, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm, xem xét, nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, thực chất về đặc thù lao động của giáo viên mầm non để sớm có quy định phù hợp đối với họ.

Trái ngược với quan điểm trên, chuyên gia Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) lại cho rằng nên xem xét kỹ đề xuất này, thậm chí chưa cần thiết phải đưa nhóm giáo viên mầm non vào danh mục nghề nặng nhọc độc hại.

"Hiện nay, bên cạnh những phương pháp giảng dạy truyền thống, xu hướng là ngày càng áp dụng nhiều các phương pháp dạy học trực tuyến, hơn nữa tuổi thọ của Việt Nam cũng đã được cải thiện đáng kể, tôi cũng biết rất nhiều người sau khi đã nghỉ hưu còn có thể phụ giúp con cái trong việc trông cháu cơ mà", bà Hương nêu quan điểm.

Liên quan đến đề xuất giáo viên mầm non vào danh mục nghề nghiệp độc hại, nặng nhọc có thể nghỉ hưu sớm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu bổ sung nghề nặng nhọc với giáo viên mầm non.

Chính phủ cũng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát, xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thay thế Công văn số 2753 ngày 1/8/1995 hướng dẫn cụ thể trường hợp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Như vậy, nếu nhóm giáo viên mầm non được đưa vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc thì họ có thể nghỉ hưu trước tuổi đến 5 năm so với quy định.