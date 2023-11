Coats được vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất thế giới năm 2023

Giải thưởng dựa trên khảo sát 15 triệu nhân viên toàn cầu, đánh giá về môi trường làm việc và nỗ lực của doanh nghiệp tạo nên môi trường làm việc lý tưởng, tác động đến con người và cộng đồng ở nhiều quốc gia khác nhau.

"Chúng tôi tự hào vì được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất thế giới, một trong hai công ty niêm yết tại Anh đạt danh hiệu này. Chứng nhận này minh chứng rõ ràng cho văn hóa doanh nghiệp, nhân viên và đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi.

Ba yếu tố kiến tạo văn hóa của Coats: Một là "Làm điều đúng đắn” thông qua tuân thủ đạo đức, an toàn, bền vững. Hai là "Tập trung vào khách hàng", kim chỉ nam để phục vụ tốt khách hàng và đi trước để dự báo nhu cầu tương lai của họ. Ba là "Môi trường gia đình", giúp khuyến khích sự hợp tác, chia sẻ và quan tâm. Đây cũng là nền tảng để chúng tôi duy trì quan hệ bền vững lâu dài với cổ đông của công ty", ông Rajiv Sharma, Coats CEO của Coats cho biết.

Với hơn 18,000 nhân viên ở 50 quốc gia, sử dụng hơn 100 ngôn ngữ, Coats áp dụng đồng nhất chính sách với nhân viên trên toàn cầu. Năm 2022 Coats triển khai chương trình "Applause", tôn vinh những đóng góp của nhân viên, áp dụng cách đánh giá, cơ cấu giải thưởng giống nhau ở tất cả quốc gia.

Chương trình "Coats for All" đảm bảo cơ hội bình đẳng trong tuyển dụng và phát triển, không phân biệt giới tính, tuổi tác, tín ngưỡng... Coats tiếp tục cam kết cung cấp một môi trường làm việc an toàn, đa dạng và hòa nhập trong hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cầu của mình.

