Cục quản lý lao động ngoài nước đề nghị tạm dừng tàu chở lao động Việt Nam qua khu vực Trung Đông - Châu Phi

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp dịch vụ đưa thuyền viên Việt Nam đi làm việc trên các tàu biển nước ngoài, về việc đảm bảo an toàn cho người lao động trên các tàu vận tải đi qua khu vực Trung Đông – Châu Phi.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin, thời gian qua, tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông gia tăng, đặc biệt tại các vùng biển gần khu vực Trung Đông - Châu Phi (Biển Đỏ). Đáng chú ý, đã có vụ việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của thuyền viên Việt Nam.

Truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, lực lượng Houthi tuyên bố thời gian tới sẽ tấn công cả những tàu hàng đi qua Ấn Độ Dương (khu vực Nam Á) đến Mũi Hảo Vọng (Châu Phi).

Do đó, tình hình mất an ninh, an toàn hàng hải không chỉ giới hạn ở khu vực Trung Đông, mà có thể lan sang khu vực Nam Á và Châu Phi.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động Việt Nam làm việc trên tàu vận tải quốc tế, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ đưa thuyền viên Việt Nam đi làm việc trên các tàu biển nước ngoài cần làm việc với các đối tác, chủ tàu có người lao động Việt Nam làm việc về nguy cơ mất an ninh, an toàn nêu trên.

Đồng thời, phổ biến tình hình để người lao động cân nhắc làm việc trên các tàu vận tải đi qua các tuyến hàng hải nêu trên.

Cùng với đó, Cục cũng đề nghị các doanh nghiệp trao đổi với đối tác có sử dụng lao động Việt Nam trên các tàu vận tải, tránh xa các tuyến hàng hải mất an ninh, an toàn trong thời điểm hiện nay.

Thậm chí, doanh nghiệp đề nghị đối tác tạm dừng cho đến khi tình hình an ninh, an toàn được đảm bảo. Bên cạnh đó, cần thường xuyên nắm bắt tình hình người lao động đang làm việc ở nước ngoài trên các tàu vận tải.

Trường hợp phát sinh vụ việc, tích cực phối hợp với đối tác, chủ tàu và các bên liên quan; báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước để được hỗ trợ xử lý.

Trước đó, vào ngày 6/3/2024, tàu True Confidence treo cờ Barbados trên hải trình từ Singapore đến Jeddah - Saudi Arabia đã bị trúng tên lửa. Trên tàu có 20 thuyền viên, trong đó có 4 thuyền viên Việt Nam được Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Hàng hải Hải phòng (HP Marine) phái cử.

Vụ tấn công tên lửa vào tàu hàng True Confidence đã khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, gồm 2 thuyền viên Philippines và 1 thuyền viên Việt Nam.

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hiện hành cũng quy định việc nghiêm cấm đi làm việc ở nước ngoài, hoặc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nơi đang có chiến sự, hoặc nguy cơ xảy ra chiến sự.