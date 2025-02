Cùng Viettel Up nâng tầm trải nghiệm dịch vụ viễn thông

Viettel Up là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông Viettel, hỗ trợ người dùng tra cứu, đăng ký các gói cước 4G/5G, internet cố định và nhiều dịch vụ tiện ích khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hơn nữa, với tính năng cá nhân hóa của Viettel Up, người dùng sẽ nhận được các gợi ý gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Ngoài ra, Viettel Up còn cung cấp các gói cước được thiết kế riêng theo nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau như học sinh, sinh viên, người cao tuổi, có thể kể đến như các gói data tốc độ cao 5G300C, 5G135, SD90, hay các gói combo gọi, nhắn tin như V90B, V120B, hoặc các gói dành riêng cho mạng xã hội như MXH100, MXH120. Điều này giúp người dùng dễ dàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.

Đặc biệt, Viettel Up không ngừng cập nhật các chương trình khuyến mãi, giảm giá đặc biệt, giúp người dùng tiết kiệm chi phí khi sử dụng dịch vụ. Đồng thời Viettel Up hỗ trợ đăng ký dịch vụ viễn thông nhanh chóng qua nhiều kênh như tin nhắn SMS, ứng dụng My Viettel và Viettel Money. Các phương thức thanh toán đa dạng và bảo mật cao giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo mọi giao dịch đều an toàn.

Với Viettel Up, giờ đây, mọi thao tác tra cứu không chỉ nhanh chóng, tiện lợi mà còn phản ánh phong cách sống năng động, hiện đại của thế hệ công dân số. Các gói cước 4G/5G ưu đãi và chương trình khuyến mãi hấp dẫn, truy cập Viettelup.vn!