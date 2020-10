Đẩy mạnh mảng dịch vụ, HDBank tăng trưởng cao trong quý 3

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp. HCM (HDBank - mã chứng khoán HDB) công bố lợi nhuận trước thuế quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động (TOI) quý 3/2020 của ngân hàng mẹ đạt 2.317 tỷ, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2019, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 25,6%, lãi từ dịch vụ tăng 158%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.255 tỷ, tăng 24.9%. Sau hợp nhất, lợi nhuận trước thuế quý này đạt 1.474 tỷ đồng, tăng 19,1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận tại ngân hàng mẹ đạt 3.615 tỷ, tăng 31,9%, trong đó thu nhập lãi thuần và lãi từ dịch vụ tăng lần lượt 31,1% và 71,9%. Lợi nhuận hợp nhất đạt 4.381 tỷ, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 103% kế hoạch 9 tháng.

Đáng chú ý, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 21,1% và 1,9%.

Ngoài ra, các chỉ tiêu sức khỏe tài chính duy trì khá tốt. Hệ số CAR (theo Basel 2) đạt 10,9%; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn chỉ 23,7%. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's mới đây dành cho HDBank mức xếp hạng tín nhiệm B1 trong bối cảnh hệ số tín nhiệm quốc gia bị đưa vào diện theo dõi hạ bậc xếp hạng.

Tại 30/9/2020, tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 273 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với đầu năm và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 175 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm tăng 19,2% so với cùng kỳ, cao gấp hơn hai lần mức bình quân toàn ngành.

Theo ban lãnh đạo HDBank, kết quả nêu trên có được nhờ ngân hàng triển khai chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả tiết giảm chi phí, hạ lãi suất đầu ra nhưng vẫn đảm bảo biên lãi thuần hợp lý. Đồng thời, các chương trình "tín dụng xanh" hướng đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu, hộ gia đình sản xuất kinh doanh…được khách hàng đón nhận tích cực.

Cùng với tăng trưởng tín dụng, công tác quản trị rủi ro hiệu quả giúp HDBank kiểm soát tốt chất lượng tài sản với tỷ lệ nợ xấu (riêng lẻ) ở mức 1,39%, toàn bộ trái phiếu VAMC đã được tất toán sớm hơn kế hoạch. Ngân hàng cũng chủ động tăng trích lập dự phòng, sẵn sàng ứng phó rủi ro nếu phát sinh.

Được biết, với HDBank, 2020 là năm bản lề trong thực thi kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2021. Ngân hàng luôn kiên định với chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng cao, đảm bảo tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu đạt trên 20%, đồng thời phát triển ngân hàng số.

Vừa qua, ngân hàng đã chia cổ tức đợt 1 năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%. Dự kiến trong quý 4, HDBank sẽ chia cổ tức đợt 2 của năm 2020.