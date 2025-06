Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh sau khi về đáy 1 năm, tỷ giá hạ nhiệt

Trong tuần từ 23 - 27/6/2025, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng điều chỉnh tăng mạnh 1 phiên, giảm nhẹ các phiên còn lại. Chốt ngày 27/6/2025, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.048 VND/USD, tăng 17 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 23 - 27/6 tăng mạnh phiên đầu tuần rồi giảm ở các phiên sau đó. Kết thúc phiên 27/6, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.040, giảm 46 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua tiếp tục ít biến động. Chốt phiên 27/6, tỷ giá tự do tăng 60 đồng/USD ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 26.370 VND/USD và 26.470 VND/USD.

Chỉ số USD Index giảm 0,1% trong ngày thứ Sáu tuần trước (27/6) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại với Canada. Đồng thời, ông sẽ cân nhắc tấn công Iran một lần nữa nếu các vấn đề hạt nhân không thể giải quyết. Một báo cáo khác cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ bất ngờ giảm vào tháng 5/2025 khi nhu cầu mua hàng hóa trước khi thuế quan mới có hiệu lực đã giảm dần. Trong nước, tỷ giá USD/VND trên liên ngân hàng có tuần giảm điểm đầu tiên (giảm 40 đồng) sau khi liên tục tăng trong 5 tuần trước đó. Giới phân tích dự báo tỷ giá USD/VND giảm về gần mức 26.000 trong tuần đầu tiên của tháng 7/2025.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (30/6), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.052 VND/USD, tăng 4 đồng so với sáng 27/6. Với biên độ giao dịch ±5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được áp dụng là 26.305 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.799 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 23.850-26.254 VND/USD (mua vào-bán ra).

Ở các ngân hàng thương mại, vào lúc 10 giờ ngày 30/6, tỷ giá USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 25.910-26.270 VND/USD (mua vào/bán ra), giảm 10 đồng/USD so với sáng 27/6. Tại BIDV, tỷ giá USD ngày 30/6 giảm 30 đồng ở cả hai chiều giao dịch, xuống mức 25.910 - 26.270 VND/USD (mua vào/bán ra).

Sau khi điều chỉnh giảm mạnh trong tuần từ 16 - 20/6, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tăng mạnh ở tất cả các phiên trong tuần từ 23-27/6. Chốt ngày 27/6, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,83%/năm (+2,93 đpt); 1 tuần 5,05% (+2,75 đpt); 2 tuần 4,98% (+1,13 đpt); 1 tháng 4,80% (+0,57 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn trong tuần qua, chốt phiên cuối tuần 27/6 giữ nguyên ở tất cả các kỳ hạn so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại: qua đêm 4,3%/năm; 1 tuần 4,36%; 2 tuần 4,4% và 1 tháng 4,43%.

Lãi suất VND liên ngân hàng từ 1/6/2024 đến 27/6/2025. Nguồn:VnEconomy cập nhật từ thị trường.

Trên thị trường mở tuần từ 23 - 27/6, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 84.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4%/năm. Có 70.190,93 tỷ đồng trúng thầu cả 3 kỳ hạn; có 7.832,58 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước kỳ hạn 7 ngày, có 22.500 tỷ đồng trúng thầu với lãi suất dao động từ 3,45 – 3,5%/năm.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 39.858,35 tỷ đồng ra thị trường trong tuần trước qua kênh thị trường mở. Đến 27/6, có 90.318,28 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, có 22.500 tỷ đồng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành trên thị trường.

Bơm, hút ròng của NHNN từ 1-27/6/2025 (VnEconomy cập nhật từ NHNN và các bản tin thị trường)

Ngày 25/6, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 13.913 tỷ đồng/17.500 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ gọi thầu, tỷ lệ trúng thầu đạt 80%. Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động được 3.800 tỷ đồng/4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm huy động được 10.040 tỷ đồng/11.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm huy động được 73 tỷ đồng/500 tỷ đồng gọi thầu.

Kỳ hạn 15 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, tuy nhiên, không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu ở kỳ hạn 5 năm là 2,59% (+0,05 đpt so với phiên đấu thầu trước), 10 năm là 3,18% (+0,04 đpt), 30 năm là 3,40% (không đổi).

Ngày 2/7, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 10.000 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ, trong đó kỳ hạn 5 năm chào thầu 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm chào thầu 6.500 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm chào thầu 2.000 tỷ đồng và 30 năm chào thầu 500 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 22.485 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh so với mức 16.680 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó.

Lợi suất Trái phiếu chính phủ trong tuần qua tiếp tục tăng ở tất cả các kỳ hạn. Chốt phiên 27/6, lợi suất Trái phiếu chính phủ giao dịch quanh 1 năm 2,18% (+0,01 đpt so với phiên cuối tuần trước); 2 năm 2,22% (+0,01 đpt); 3 năm 2,29% (+0,01 đpt); 5 năm 2,66% (+0,02 đpt); 7 năm 3,0% (+0,02 đpt); 10 năm 3,21% (+0,02 đpt); 15 năm 3,34% (+0,03 đpt); 30 năm 3,48% (+0,01 đpt).