Dịch bệnh lan tràn tại châu Âu, giá vàng, USD cùng tăng

Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng nhẹ trên ngưỡng 1.900 USD/oz trong phiên đêm qua và sáng nay (16/10), đưa giá vàng miếng trong nước nhích theo. Giá USD tự do cũng đi lên đôi chút, trong khi giá USD ngân hàng đi ngang.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,8 triệu đồng/lượng và 56,25 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng 50.000-100.000 đồng/lượng tùy theo niêm yết của từng doanh nghiệp.

Ở chiều bán ra, giá vàng miếng tiếp tục giữ mức chênh cao hơn khoảng 2-2,5 triệu đồng/lượng so với một số sản phẩm vàng 999,9 của các doanh nghiệp kim hoàn lớn.

Vàng Thần Tài Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua và bán tương ứng là 52,8 triệu đồng/lượng và 53,7 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 53,51 triệu đồng/lượng và 54,26 triệu đồng/lượng.

Một số tiệm vàng lớn tại Hà Nội cho biết giao dịch vàng miếng thời điểm này kém sôi động do giá vàng tương đối ổn định ở mức cao. Trong khi đó, vàng trang sức bán tốt hơn do đang là mùa cưới hỏi.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 2,8 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 1,8 USD/oz so với chốt phiên đêm qua tại Mỹ, còn 1.908,8 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 53,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/10 tại New York, giá vàng giao ngay tăng 8,4 USD/oz, đạt 1.910,6 USD/oz.

Theo hãng tin Bloomberg, giá vàng quốc tế đang tiến tới hoàn tất tuần giảm đầu tiên sau hai tuần tăng liên tiếp. Nếu so với mức chốt của cuối tuần trước, giá vàng hiện giảm khoảng 1%.

Nhân tố gây áp lực giảm giá chính lên giá vàng trong tuần này là sự hồi phục của đồng USD. Phiên ngày 15/10, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh tăng khoảng 0,5%.

Đồng USD tăng giá do Euro và Bảng Anh cùng đi xuống trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có chiều hướng gia tăng ở châu Âu và giới đầu tư lo ngại những vướng mắc trong tiến trình đàm phán Brexit.

Dù vậy, giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro trước dòng thông tin xấu nói trên. Ngoài ra, giá kim loại quý này còn hưởng lợi từ việc Mỹ sớm muộn gì cũng tung một gói kích cầu mới để vực dậy nền kinh tế khỏi đại dịch. Châu Âu cũng đang tính đến khả năng tương tự. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng các chính phủ cần bơm thêm tiền để hoàn tất sự phục hồi kinh tế.

Một lượng tiền lớn được đẩy ra thị trường sẽ gây sức ép mất giá đồng tiền, có lợi cho giá vàng.

Ngày 15/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đích thân vận động để thuyết phục các thượng nghị sỹ Cộng hòa còn chần chừ với một gói kích cầu mới. Về phần mình, ông Trump nói ông sẵn sàng đưa ra một gói kích cầu trị giá hơn 1,8 nghìn tỷ USD, nhưng con số này bị thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Thượng viện là ông Mitch McConnell phản đối.

Từ đầu tháng 10 đến nay, giá vàn thế giới không rõ xu hướng quanh ngưỡng 1.900 USD/oz và giá vàng miếng cũng chỉ giằng co nhẹ quanh vùng 56 triệu đồng/lượng. Giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ còn duy trì tình trạng này cho tới khi Mỹ thông qua được một gói kích cầu mới và có kết quả rõ ràng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.215 đồng (mua vào) và 23.245 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua. Ngân hàng Vietcombank báo giá ngoại tệ này ở các mức tương ứng là 23.090 đồng và 23.270 đồng, không thay đổi so với hôm qua.